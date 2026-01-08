Calendario económico: Solicitudes de subsidio por desempleo en el punto de mira 💡

- La atención se centra en las empresas tecnológicas, los contratistas de defensa y el mercado inmobiliario.
- El calendario incluye, entre otros datos: la balanza comercial estadounidense, los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre el mercado laboral.
- La atención se centra en las empresas tecnológicas, los contratistas de defensa y el mercado inmobiliario.
- El calendario incluye, entre otros datos: la balanza comercial estadounidense, los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre el mercado laboral.
Los mercados están retrocediendo tras las declaraciones de ayer de Trump, que afectaron a las empresas inmobiliarias y de defensa, provocando importantes ventas masivas de sus acciones. Sin embargo, las empresas tecnológicas centradas en Nvidia podrían ser una luz al final del túnel después de que el establishment chino anunciara hace un momento que China volverá a aprobar ciertas compras de procesadores Nvidia H200 este trimestre, principalmente con fines puramente comerciales. Se espera que Pekín siga prohibiendo el uso de procesadores H200 en agencias gubernamentales e infraestructuras críticas. Esta noticia podría generar cierto entusiasmo al comenzar la jornada bursátil en EE. UU., a menos que los mercados tomen una dirección diferente.
Calendario económico detallado del día
La inflación en Brasil vuelve al rango del Banco Central y reabre el debate sobre recortes de tasas
¿Qué nos dice el informe más reciente de NFP?
Dow Jones hoy: por qué el dato de empleo débil no asusta al mercado
Apertura americana: Los inversores actúan con cautela ante la incertidumbre
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.