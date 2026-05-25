Los mercados cash de EE.UU. permanecen cerrados mientras los futuros suben ante expectativas de desescalada

Hoy Wall Street permanece cerrado debido al Memorial Day, un feriado federal en Estados Unidos. Como resultado, las principales bolsas estadounidenses como el NYSE y el Nasdaq no están operando, lo que provoca una menor liquidez global en los mercados y una reducción en la participación de los inversores.

A pesar de la ausencia de negociación cash de acciones, los futuros de índices estadounidenses continúan operando con normalidad y actualmente están proporcionando la principal señal del sentimiento de mercado. Los futuros muestran un claro sesgo alcista, indicando una mejora en el apetito por riesgo antes de la próxima sesión regular.

Los mercados también están siendo respaldados por desarrollos geopolíticos provenientes de Estados Unidos. Según reportes recientes, el marco de un acuerdo relacionado con la situación en torno al Estrecho de Ormuz ya habría sido delineado en gran medida. Declaraciones de algunos políticos, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, sugieren que ya existen bases sólidas para futuras negociaciones que podrían conducir a una desescalada de tensiones en la región y a una potencial reapertura de una ruta marítima clave.

Los precios del petróleo reaccionan con caídas a medida que disminuyen los temores sobre interrupciones de suministro desde Medio Oriente. Al mismo tiempo, los analistas enfatizan que, pese al tono positivo, siguen existiendo cuestiones significativas sin resolver, incluyendo el programa nuclear de Irán y el control total sobre el estrecho. Como resultado, el progreso actual debe interpretarse como un marco inicial y no como un acuerdo definitivo.

También vale la pena destacar que, en condiciones de menor liquidez provocadas por el cierre del mercado estadounidense, los movimientos en los futuros pueden ser más volátiles y menos representativos del panorama general del mercado.



Los futuros del US500 (S&P 500) registran ganancias destacadas hoy, reflejando una mejora en el sentimiento de los inversores. Los participantes del mercado están reaccionando a señales de responsables políticos que sugieren que las tensiones en la región del Golfo Pérsico podrían aliviarse en el corto plazo, potencialmente en cuestión de días. Esto ha llevado al mercado a descontar un escenario de desescalada y un retorno gradual hacia al menos una normalización geopolítica parcial, respaldando a los activos de riesgo.

Fuente: xStation5