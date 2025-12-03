Los PMI de servicios de Francia y Alemania superan las previsiones

Solventes PMIs en las principales economías de la Eurozona en lo que supone la publicación más importante de la jornada para el BCE.
Lecturas del PMI en Francia (mes de noviembre)
-
PMI de servicios de Francia (HCOB) : 51,4. Previsión de 50,8. Valor anterior de 48,0.
-
PMI compuesto de Francia (HCOB) : 50,4. Previsión de 49,9. Valor anterior de 47,7.
Lecturas del PMI en Alemania (mes de noviembre)
-
PMI de servicios de Alemania (HCOB): 53,1. Previsión de 52,7. Valor anterior de 54,6.
-
PMI compuesto de Alemania (HCOB): 52,4. Previsión de 52,1. Valor anterior de 53,9.
El sector servicios francés volvió a crecer en noviembre, en lo que supone su primera expansión desde agosto de 2024. La actividad y los nuevos pedidos aumentaron, impulsados por la estabilización de la demanda de exportación y la reducción de la cartera de pedidos. Sin embargo, el empleo disminuyó, el optimismo se mantiene débil y las empresas informaron de un poder de fijación de precios limitado a pesar de una inflación más rápida de los costes de los insumos. El repunte es alentador, pero su durabilidad sigue siendo incierta.
El sector servicios alemán continuó expandiéndose en noviembre, con un aumento de la actividad y los nuevos pedidos por tercer mes consecutivo, aunque el crecimiento se desaceleró con respecto a octubre. El empleo repuntó ligeramente, la cartera de pedidos disminuyó y las presiones inflacionarias se suavizaron. A pesar de la resiliencia de la demanda, la debilidad de los pedidos extranjeros y la cautela empresarial ponen de relieve los desafíos actuales del sector.
El euro-dólar repunta tras retroceder desde la resistencia clave de 1,165. Los datos suponen un alivio parcial tras un rendimiento del sector manufacturero menor de lo esperado el mes pasado, lo que generó inquietud sobre los fundamentos de la recuperación económica en curso en la Eurozona. Los datos de cambios de empleo de ADP de hoy en EE.UU. serán cruciales para una posible ruptura de la consolidación en curso.
Cotización de euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.