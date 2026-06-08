⚽Los sectores que podrían dispararse gracias al Mundial

Los analistas de la FIFA anunciaron que el Mundial, previsto para celebrarse en Estados Unidos y México a mediados de 2026, está destinado a ser un catalizador de más de 30.000 millones de dólares en actividad económica.

Estas cifras, independientemente de cómo se estimen, parten de la suposición de que Estados Unidos (y México) esperan una auténtica avalancha de turistas adinerados. Pero ¿realmente ocurrirá?

En 2025, Estados Unidos recibió 68,3 millones de turistas, una caída de aproximadamente 6% respecto a 2024 y de casi 15% frente al récord de 2018. Para la economía estadounidense en su conjunto, esta caída no es especialmente dolorosa —el turismo representa solo ~3% del PIB—. Sin embargo, para ciertos sectores, la salud del turismo en EE. UU. es literalmente una cuestión de vida o muerte.

Representantes del sector hotelero ya están dando la voz de alarma por la baja ocupación. Según Forbes y The Independent, hasta el 80% de los hoteleros afirma que las reservas están muy por debajo de lo esperado, y casi 70% señala que los huéspedes se enfrentan a barreras regulatorias. El sector acusa a la FIFA de sobreestimar significativamente el número de asistentes. Solo en Filadelfia, la FIFA canceló 2.000 habitaciones sin dar explicación alguna.

La FIFA indica que el número de entradas vendidas supera los 5 millones, más que en 2018 y 2022 combinados. Sin embargo, un factor clave es el número récord de partidos y equipos. La propia organización sugiere que la asistencia récord de 3,5 millones del Mundial de 1994 podría o no superarse, pese al récord de ventas.

Un análisis de Mundiales anteriores muestra que la proporción de aficionados visitantes entre los asistentes es menos de la mitad. Esto implica un impacto menor en empresas globales y un mayor beneficio para negocios locales. Además, el número de entradas vendidas suele situarse ligeramente por encima de 3 millones. Superar los 5 millones, como menciona la FIFA, podría suponer una gran sorpresa, tanto positiva como negativa, en términos de afluencia real.

Esto no debería sorprender. El turismo en Estados Unidos está bajo presión por una serie de tendencias estructurales negativas en la sociedad, el gobierno y la economía, y esto se reflejará en la participación en eventos deportivos. ¿Cuáles son los canales de impacto de un evento así en los mercados? ¿Y reaccionan realmente los mercados a ellos?

Canales de influencia en industrias concretas durante el Mundial

El Mundial es un evento único, con direcciones de impacto bastante claras sobre sectores específicos. El hecho de celebrarse en Estados Unidos añade particularidades adicionales.

Aerolíneas

Norteamérica está geográficamente separada de los principales centros de aficionados (Europa y Latinoamérica). Las aerolíneas serán el medio de transporte obligado hacia EE. UU., Canadá y México.

En el contexto de 5 millones de entradas, incluso en un mercado tan grande, esto implica un aumento significativo de la demanda.

La duda es si este aumento se traducirá en beneficios, dada la difícil situación del mercado de combustible para aviones.

Empresas de alquiler de coches

Los países norteamericanos, especialmente Estados Unidos, dependen de forma excepcional del transporte por carretera, lo que obligará a los aficionados a adaptarse.

Los beneficiarios obvios son las compañías de alquiler de coches, pero también aquí se acumulan problemas:

empresas muy endeudadas,

clientes muy endeudados,

un entorno que sigue deteriorándose.

Hoteles

Una de las primeras preocupaciones sobre el éxito del Mundial es la ocupación hotelera.

Pero ¿es realmente sorprendente? Las grandes cadenas hoteleras son globales, y el Mundial se limita a solo 16 ciudades. Ningún nivel de éxito o fracaso del evento podrá mover de forma significativa sus resultados.

En cuanto a los hoteles cotizados a través de REITs geográficamente concentrados, sí podrían sentir el impacto, pero son pocos, pequeños e ilíquidos.

Casas de apuestas

Uno de los pocos sectores —junto con tecnología y defensa— que está registrando beneficios extraordinarios (aunque no siempre valoraciones) es el de las apuestas deportivas.

La tendencia se debe más a la desregulación y a la liberación de una demanda reprimida durante décadas que al impacto directo de los eventos deportivos.

Aun así, una alta concentración temporal de partidos importantes puede dar un impulso adicional.

Ropa deportiva

Durante décadas, el Mundial ha sido una de las principales oportunidades para que los fabricantes de ropa deportiva promocionen sus productos. En teoría, este periodo debería aumentar el interés por este tipo de artículos. Pero la teoría no basta.

El Mundial en datos y previsiones

Antes de pasar a formular previsiones, vale la pena repasar las tendencias históricas y los precedentes. Las tendencias históricas muestran de forma bastante clara que la relación entre el Mundial y el comportamiento de los principales índices bursátiles es, en la mayoría de los casos, insignificante.

Basándonos en el comportamiento del S&P 500 y del principal índice del país anfitrión, la rentabilidad media durante el periodo del Mundial es mínimamente negativa. Lo que conviene subrayar: en el periodo analizado de unos 30 años, los principales índices bursátiles muestran una tendencia a una volatilidad relativamente baja durante junio/julio, cuando se celebran los campeonatos.

En el contexto de una posible sorpresa —positiva o negativa— respecto a la magnitud del Mundial y del consumo asociado, primero hay que determinar: ¿a quién se sorprendería y con qué?

La FIFA anunció que el Mundial se celebraría en Estados Unidos, Canadá y México durante una conferencia en 2026. ¿Se registraron revisiones al alza en las previsiones de resultados para 2026 entre las empresas cotizadas relacionadas con el evento?

Entre aerolíneas y empresas de alquiler de coches, no existe ningún dato cualitativo que permita concluir que el mercado esté realmente anticipando una mejora de la rentabilidad por el Mundial.

La situación es distinta en los hoteles. Diversas entidades analíticas indican que los hoteles estadounidenses podrían ver un aumento del RevPAR del 1,7% interanual y de más del 12% en el mes del torneo. Sin embargo, es importante señalar que estudios de entidades como CoStar y Tourism Economics no encuentran plena confirmación en las declaraciones de cadenas como Hilton, que ya en febrero preveía que el crecimiento de ingresos sería menor, no mayor, de lo esperado.

Las firmas de inversión sí ven una tesis alcista para las empresas de ropa deportiva. Según Bernstein, Nike y Adidas podrían aumentar sus ventas anuales en un 4% adicional. Reuters informó que Adidas espera 250 millones de euros adicionales en pedidos gracias al Mundial. Goldman Sachs también señaló a Puma como beneficiaria.

Las casas de apuestas y las empresas de alquiler vacacional: dos actores que pueden sorprender

Dos tipos de empresas que no tuvieron un papel tan importante en Mundiales anteriores, pero que podrían convertirse en “wild cards” en términos de mercado, son las Empresas de alquiler vacacional a corto plazo y las casas de apuestas

El caso de Airbnb

Airbnb consiguió una asociación oficial con la FIFA, y Deloitte estima 380.000 huéspedes adicionales debido al Mundial. La propia Airbnb declara un aumento del 80% en las consultas en las ciudades anfitrionas, lo que podría sugerir beneficios reales y medibles por encima del consenso actual. Esto es especialmente relevante para una empresa que ha tenido problemas claros de rentabilidad en los últimos trimestres.

La compañía se encuentra en un canal de consolidación de varios años, cada vez más estrecho. El mercado pronto estará más dispuesto a tomar decisiones sobre la tendencia a largo plazo de la empresa. Los resultados del periodo del Mundial podrían ser cruciales.

Fuente: xStation5

DraftKings: un posible punto de inflexión

El segundo grupo son las casas de apuestas, especialmente en Estados Unidos. El apoyo a su modelo de negocio por parte de uno de los mayores eventos deportivos es evidente. Lo menos evidente es que no existe una buena base comparativa, porque la presencia de estas empresas en bolsa era antes prácticamente inexistente.

Las apuestas deportivas y el gambling son una de las industrias de más rápido crecimiento gracias a la desregulación impulsada por la nueva administración estadounidense, y una sorpresa en los resultados de estas compañías podría —aunque no necesariamente— ser significativa.

Una de las empresas para las que el Mundial en Estados Unidos podría ser un punto de inflexión es DraftKings. DraftKings es uno de los líderes entre las casas de apuestas en Estados Unidos, y el sentimiento hacia la compañía sigue siendo frío, en parte por sus múltiplos de valoración elevados.

No hay motivos para el pesimismo desde el punto de vista financiero:

El EPS del Q1 2026 subió a 0,20 USD , más de 5 veces las previsiones.

Crecimiento de ingresos de doble dígito .

Margen bruto de alrededor del 76% .

Fuerte momentum.

El mercado podría empezar pronto a centrarse más en los puntos fuertes de la empresa que en sus riesgos.

El precio de la DraftKings ha caído hasta el límite inferior del canal de consolidación de largo plazo, y la defensa del nivel FIBO 78,6% es un posible punto para que la demanda intente recuperar la iniciativa.

Fuente: xStation5

En última instancia, a pesar de su escala y su impacto real en la economía incluso de un país grande, la influencia del Mundial en los mercados financieros será limitada. Muchas empresas que deberían beneficiarse del flujo de aficionados hacia América podrían decepcionar.

Al mismo tiempo, el conocimiento de las realidades operativas y de las ventajas competitivas de ciertos sectores y nichos puede permitir que los inversores más atentos encuentren oportunidades reales de beneficio.