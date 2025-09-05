¿Marcará el Dow Jones Industrial Average (DJIA) un nuevo récord?

El Dow Jones Industrial Average (DJIA) cerró la sesión de ayer con una sólida alza. Desde una perspectiva técnica en el gráfico D1, el precio rebotó en la zona de soporte horizontal en torno a 45.180 puntos, que mencionamos en nuestros análisis recientes, y después aceleró al alza. Actualmente, poco antes del inicio de la sesión al contado en EE. UU., el precio se aproxima a la resistencia en 45.820 puntos, nivel derivado de máximos previos y que constituye también un máximo histórico. Una ruptura por encima de ese umbral podría abrir el camino hacia 47.477 puntos, donde se ubica la proyección externa del 127,2 % de la última gran corrección bajista. En cuanto al escenario de corrección, podría materializarse si el precio cae por debajo de la zona antes mencionada en 45.180 puntos.

Intervalo D1 del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Fuente: xStation

Al observar el marco temporal inferior – H1, se aprecia una clara tendencia alcista. Las últimas tres correcciones importantes se dieron en un rango exactamente igual (rectángulos rojos), lo que, de acuerdo con la metodología Overbalance, respalda el escenario de una continuación del movimiento al alza. No obstante, si se produjera una corrección, además de las geometrías mayores, deben considerarse dos niveles de soporte: 45.475 puntos y 45.390 puntos. El primero corresponde a la media EMA100, y el segundo a la disposición local 1:1 (rectángulos verdes).