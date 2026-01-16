¿Mercado bajista del cacao?

Tras los fuertes repuntes de 2024 y 2025, el auge del cacao es ya un lejano recuerdo, con el mercado estancado en una fuerte tendencia bajista durante meses. Los futuros del cacao cayeron hoy por debajo de los 5.000 dólares por tonelada, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de noviembre, presionados por las débiles señales de demanda y la mejora de las perspectivas de suministro en África Occidental.

¿Qué está impulsando la baja del cacao?

Las moliendas europeas cayeron drásticamente en el cuarto trimestre de 2025, un 8,3 % interanual, hasta las 304.470 toneladas. Esta fue la sexta caída consecutiva y mucho peor que las previsiones que pronosticaban una caída del 2,9 %. Europa sigue siendo el mayor mercado de cacao del mundo, lo que lo convierte en un indicador clave del consumo global.

Se espera que las moliendas asiáticas del cuarto trimestre caigan un 12 % interanual, hasta su nivel más bajo en 10 años. El procesamiento está bajo presión a nivel mundial, lo que pone de relieve la destrucción de la demanda y los desafíos en el mercado del chocolate, ya que las compras se han ralentizado.

La fortaleza del dólar estadounidense y el uso de los exportadores/productores para cubrir la oferta mediante posiciones cortas por parte de los alzas de precios anteriores también están lastrando la demanda de futuros.

Las condiciones favorables para los cultivos en África Occidental están aumentando la presión a la baja. Tropical General Investments Group afirmó el viernes pasado que un clima favorable debería impulsar la producción de cacao en febrero y marzo en Costa de Marfil y Ghana. Los agricultores reportan mazorcas más grandes y sanas que hace un año.

Mondelez señaló que el recuento de mazorcas de cacao en África Occidental es un 7 % superior al promedio de cinco años y significativamente superior al de la temporada pasada. Al mismo tiempo, la cosecha principal ha comenzado en Costa de Marfil, y los agricultores se muestran optimistas sobre la calidad.

La escasez de inventarios había sido un factor alcista durante mucho tiempo, pero el panorama ha comenzado a estabilizarse: las existencias de cacao monitoreadas por el ICE en los puertos estadounidenses cayeron el 26 de diciembre a un mínimo de 9,75 meses de 1.626.105 sacos, pero desde entonces se han recuperado hasta un máximo de cuatro semanas de 1.660.515 sacos.

También cabe recordar que el 26 de noviembre, el Parlamento Europeo confirmó un retraso de un año en las normas que restringen las importaciones de cacao vinculadas al riesgo de deforestación. El EUDR de la UE está diseñado para frenar la deforestación relacionada con productos básicos como la soja y el cacao, lo que significa que en 2026 las importaciones se mantendrán prácticamente sin restricciones en este ámbito.

¿Qué podría impulsar los precios?

El cacao actualmente encuentra un apoyo limitado debido a indicios de menores envíos desde Costa de Marfil, el mayor productor mundial. Los agricultores entregaron 1,073 millones de toneladas (MMT) a los puertos esta temporada (del 1 de octubre al 4 de enero), lo que representa una disminución del 3,3% respecto a los 1,11 MMT del mismo período del año anterior.

Peak Trading Research estima que la reponderación anual del índice de materias primas podría impulsar la compra de aproximadamente 37.000 contratos de futuros de cacao, equivalentes a casi el 31% del interés abierto total en opciones de cacao, lo que podría ayudar a mantener los precios en torno a los niveles actuales.

El cacao también se incorporará al Índice de Materias Primas de Bloomberg (BCOM) este mes. Según estimaciones de Citigroup, su inclusión podría atraer hasta 2.000 millones de dólares en compras de futuros de cacao en Nueva York.