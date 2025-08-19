Mercados a la espera de avances políticos

La sesión bursátil del martes en los mercados asiáticos fue relativamente tranquila, debido principalmente al efecto de las conversaciones en la Casa Blanca.

Se han producido numerosos comentarios sobre las condiciones, posibilidades y fechas para las nuevas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos y el apoyo financiero de la Unión Europea. Sin embargo, en este momento, parece que el avance en las negociaciones está congelado hasta que Rusia o Ucrania abandonen sus principales condiciones para firmar un alto el fuego (mantener las fronteras anteriores a la guerra (Ucrania) y la ausencia absoluta de tropas extranjeras en territorio ucraniano (Rusia)).

Las garantías de seguridad discutidas por Estados Unidos, Ucrania y la UE se presentarán en detalle en los próximos 10 días. Sin embargo, es crucial que el secretario general de la OTAN enfatizara que la cuestión del despliegue de tropas sobre el terreno no se abordó en absoluto.

Antes de la apertura de la sesión de efectivo en Europa, los principales contratos de futuros sobre los índices europeos y estadounidenses estaban perdiendo valor. El Dax 40 baja actualmente un 0,15 %, mientras que el S&P 500 pierde un 0,17 %.

S&P mantuvo la calificación de EE. UU. en AA+/A-1+ con perspectiva estable, alegando altos déficits y aumento de la deuda, pero sin esperar un deterioro sostenido.

El calendario macroeconómico para la sesión de hoy permanece relativamente vacío. La atención de los inversores se centrará en los datos del IPC de Canadá, las noticias corporativas y cualquier nuevo desarrollo geopolítico.

El oro está recuperando terreno hoy, resultado directo de un ligero repunte del par EUR/USD. La dinámica de los movimientos en el mercado Forex es actualmente muy baja, aunque el yen japonés se comporta relativamente bien, mientras que el dólar australiano registra mayores pérdidas.

Las principales materias primas energéticas están perdiendo valor. El gas natural ha bajado un 1,14 % y continúa bajando tras las nuevas previsiones meteorológicas que indican una menor demanda de la materia prima debido al descenso de las temperaturas.

El mercado de criptomonedas también se ha visto dominado por las caídas esta mañana. BTC ha bajado un 1,2 %, mientras que Ethereum ha bajado un 2,4 %.