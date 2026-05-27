Mercados a Observar Hoy: ALUMINIUM, TNOTE y GASOLINE (27.05.2026)

El mercado mantiene un tono alcista, apoyado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, la caída del petróleo y el retroceso en los rendimientos de los bonos. Los futuros de acciones prolongan sus avances, con el impulso liderado por el sector tecnológico, después de que SK Hynix y Micron Technology reforzaran el apetito por compañías vinculadas a semiconductores y memoria. En paralelo, el Brent cae cerca de 3,2% y vuelve a ubicarse por debajo de los 97 dólares por barril, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán estén cerca de alcanzar un acuerdo que permita reabrir completamente el estrecho de Ormuz y normalizar el flujo energético.

ALUMINIUM

El aluminio se mantiene respaldado por un shock de oferta asociado a la caída de la producción en el Golfo Pérsico, que habría alcanzado en abril su nivel más bajo en más de una década, junto con reportes de daños en fundiciones de la región, incluida la planta Al Taweelah de Emirates Global Aluminium. Este contexto ha elevado la prima del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres frente a los futuros de Shanghái hasta su mayor nivel desde marzo de 2022, mientras los precios altos en China podrían frenar el consumo y favorecer mayores salidas del metal. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura alcista dentro de un canal ascendente y se sostiene por encima del soporte de 3.541, zona que marcó el último rebote relevante. Las resistencias inmediatas se ubican en 3.803 y luego 3.821, mientras que los soportes intermedios aparecen en 3.424 y 3.290. El MACD muestra una divergencia bajista frente al precio, lo que sugiere pérdida de momentum, aunque la tendencia principal sigue siendo constructiva mientras el mercado respete la base del canal.



Fuente: xStation5

TNOTE

El TNOTE repunta en precio después de la caída en la prima de riesgo geopolítica, en un contexto donde el mercado comienza a asignar mayor probabilidad a un eventual acuerdo que reduzca la tensión en Oriente Medio. La baja del petróleo también ayuda a moderar las expectativas de inflación, lo que favorece a los bonos al reducir la presión sobre los rendimientos. Técnicamente, el precio intenta recuperar terreno desde la zona de soporte entre 109,24 y la directriz alcista de largo plazo, una referencia clave para evaluar si el rebote puede sostenerse. El MACD muestra una recuperación desde niveles deprimidos, lo que acompaña el repunte de corto plazo, aunque el precio todavía necesita superar con claridad la zona de 111,83 para mejorar la estructura.



Fuente: xStation5

GASOLINE

La gasolina continúa cayendo por la mejora del sentimiento geopolítico, luego de que el mercado comenzara a descontar una mayor probabilidad de acuerdo entre Estados Unidos e Irán y una eventual reapertura completa del estrecho de Ormuz. La menor prima de riesgo energética presiona a los derivados del petróleo y consolida la corrección iniciada desde los máximos recientes. En el plano técnico, el precio confirma la pérdida del nivel de 327,94, que ahora pasa a funcionar como resistencia, mientras la SMA de 21 días, cerca de 349,84, refuerza el sesgo bajista de corto plazo al quedar por encima de la cotización. El MACD mantiene una estructura negativa y un histograma bajista amplio, señalando continuidad de la presión vendedora. Si el precio no logra recuperar 327,94, el siguiente soporte relevante se mantiene en 282,34.



Fuente: xStation5