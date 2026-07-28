Mercados a Observar Hoy: AUDJPY, BITCOIN y COFFEE (28.07.2026)

Las acciones continúan mostrando una rotación interna. Las ventas en el sector de chips se han acelerado, con ASML extendiendo sus pérdidas semanales hasta cerca del 11% tras los informes sobre un posible competidor respaldado por el Estado chino. Aun así, la debilidad tecnológica no se ha trasladado de forma uniforme al resto del mercado, el Stoxx 600 logra avanzar levemente, con más acciones al alza que a la baja, mientras los resultados de compañías como Barclays, LVMH y Unilever han generado una reacción mixta. En paralelo, la caída del petróleo ayuda a moderar las preocupaciones inflacionarias, con el Brent retrocediendo cerca de un 2,2% y acumulando tres sesiones consecutivas de pérdidas, en medio de una pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y expectativas sobre nuevas conversaciones para normalizar el transporte por el Estrecho de Ormuz. En Asia, la presión sigue concentrada en semiconductores, con fuertes caídas en Samsung y SK Hynix, mientras los bonos del Tesoro avanzan antes de la decisión de la Fed, reflejando menores expectativas de endurecimiento monetario hacia adelante.

AUDJPY

El AUDJPY vuelve a testear una zona de resistencia relevante en torno a 114,71, nivel que ha limitado varios intentos de avance en los últimos meses. Este par suele utilizarse como referencia del apetito por riesgo, ya que combina una divisa cíclica como el dólar australiano con el yen japonés, tradicionalmente asociado a financiamiento y refugio. A nivel técnico, la estructura se mantiene constructiva mientras el precio siga sobre la SMA de 50 días y sobre el soporte de 111,27, zona que ya funcionó como base de recuperación. Sin embargo, el rechazo reiterado en 114,71 muestra que el mercado aún necesita una ruptura clara para confirmar continuidad alcista. Si logra superar y consolidar sobre esa resistencia, podría abrir espacio hacia nuevos máximos; en cambio, una pérdida de la media de 50 días debilitaría el impulso y volvería a poner en foco los soportes de 111,27 y 108,83.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin retrocede en un contexto de menor apetito por activos de riesgo, afectado por la preocupación de que la Fed aún pueda mantener una postura restrictiva o incluso considerar nuevas subidas de tasas. Esto ha pesado sobre los activos digitales, a pesar del avance regulatorio vinculado a la Ley Clarity, que en otro contexto podría haber dado mayor soporte al sector. En lo técnico, el movimiento es relevante porque el precio perdió la estructura de canal alcista de corto plazo y también cedió la zona de soporte cercana a 63.604, lo que refleja un deterioro del momentum. El siguiente nivel clave vuelve a estar en 60.009, zona que ya funcionó como piso en caídas anteriores. Para recuperar una lectura más positiva, Bitcoin necesita volver sobre 63.604 y luego la resistencia de 67.237; mientras eso no ocurra, el rebote reciente queda vulnerable y el precio podría mantenerse en una fase de consolidación bajista.



Fuente: xStation5

COFFEE

El café sube con fuerza, avanzando cerca de un 6% en la sesión y acumulando un repunte mensual cercano al 25%, impulsado por nuevas preocupaciones climáticas en Brasil. Las fuertes lluvias en Minas Gerais, principal región cafetalera del país, aumentan el riesgo de daños en la cosecha y refuerzan las dudas sobre la oferta global. Técnicamente, el precio después de haber defendido la zona de soporte en torno a 241,70, logró recuperar terreno, superar la SMA de 200 días y romper la estructura de compresión que venía marcando el movimiento reciente. El RSI se mantiene elevado, cerca de 64, lo que confirma fortaleza, aunque también sugiere que el avance empieza a entrar en una zona más exigente. Mientras el precio se mantenga sobre 320–323, la estructura de corto plazo sigue favoreciendo continuidad hacia 381,99; una pérdida de esa zona, en cambio, podría abrir una corrección hacia 278,04.



Fuente: xStation5 ​​​​​​​