Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, GOLD y BITCOIN (20.08.2026)

Los futuros de EE. UU. cotizan prácticamente planos durante la sesión nocturna, en un mercado que sigue mirando la dinámica de los bonos del Tesoro. La atención se centró en el anuncio del Tesoro estadounidense de aumentar las recompras de bonos de largo plazo para aportar liquidez a la parte larga de la curva, justo cuando los rendimientos venían presionando cerca de máximos de dos décadas. Este movimiento llega en un contexto de mayor preocupación por la deuda pública de EE. UU., que se acerca a los 40 billones de dólares, y mantiene a los inversores atentos al equilibrio entre liquidez, inflación y política monetaria.

En materias primas, el foco continúa en el gas natural europeo y el petróleo. El crudo acumula cinco sesiones consecutivas de alzas y se consolida sobre los 90 dólares, sostenido por la prima geopolítica después de que Trump presentara nuevas medidas para dañar la economía iraní. La posibilidad de que las restricciones en el estrecho de Ormuz sigan afectando los flujos energéticos mantiene la volatilidad elevada, especialmente en activos sensibles al suministro global de energía.





NATGAS.EU

El gas natural europeo alcanza su mayor nivel desde marzo, impulsado por la preocupación sobre el suministro mundial de GNL ante las restricciones al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. El anuncio de Trump de un “castigo severo” a los países que ayuden o hagan negocios con Irán aumenta la presión sobre Teherán y mantiene el riesgo de interrupciones en una ruta clave para los flujos energéticos. En este contexto, el bloqueo que afecta las entregas de GNL desde Qatar refuerza la prima de riesgo sobre el gas europeo.

A nivel técnico, el precio logró superar la resistencia de 64,25, confirmando una señal de continuidad alcista tras respetar previamente la zona de la media móvil de 21 periodos. Mientras el activo se mantenga por encima de 64,25, el sesgo técnico sigue favoreciendo una extensión hacia 69,50 y posteriormente 74,36. En caso de pérdida de esa zona, el primer soporte relevante vuelve a ubicarse en torno a 59,60-60,00, mientras que 51,52 se mantiene como soporte estructural más importante.

Fuente:Xstation5

GOLD

El oro vuelve a ganar tracción después de que el anuncio del Tesoro de aumentar las recompras de bonos de larga duración debilitara al dólar y redujera la presión de los rendimientos. Este entorno favorece a los activos sensibles a la liquidez, especialmente a los metales preciosos, en una semana donde el mercado sigue evaluando si la caída en los rendimientos puede sostenerse. El oro también se beneficia de un contexto de mayor incertidumbre fiscal en EE. UU. y de expectativas de una política monetaria menos restrictiva si la liquidez mejora.

Técnicamente, el precio está testeando una zona clave, la media móvil de 200 periodos y la resistencia horizontal cercana a 4.383. La ruptura previa de la directriz bajista mejoró la estructura de corto plazo, pero para confirmar una fase alcista más sólida necesita consolidar sobre esta zona. Si lo logra, el siguiente nivel a observar se ubica en 4.774; si falla, el precio podría volver a buscar apoyo en 4.200 y luego en 3.950, que sigue siendo el soporte estructural más relevante.

Fuente: Xstation5

BITCOIN

Bitcoin superó los 70.000 dólares por primera vez en más de dos meses, impulsado por la caída de los rendimientos estadounidenses y por el mejor tono de los activos de riesgo. El anuncio de recompras de bonos de largo plazo por parte del Tesoro generó una lectura favorable para la liquidez, debilitó al dólar y apoyó a los activos más sensibles al apetito por riesgo. Además, la reunión de Trump con líderes de la industria cripto reforzó el sentimiento positivo sobre el sector.

A nivel técnico, Bitcoin confirmó la ruptura de su estructura de triángulo y superó la zona de 67.237, lo que mejora de forma clara el sesgo de corto plazo. El precio ahora se aproxima a la resistencia de 72.199, zona que coincide con la SMA de 200 periodos y que puede actuar como primera barrera importante. Una ruptura sostenida por encima de ese nivel abriría espacio hacia 82.965, mientras que una vuelta bajo 67.237 debilitaría la señal de ruptura y dejaría nuevamente como soporte relevante la zona de 59.843.

​​​​​​​Fuente:Xstation5



