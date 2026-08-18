Mercados a Observar Hoy: TNOTE, SUGAR y AUDJPY (18.08.2026)

Los futuros de acciones extienden sus caídas, liderados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por el repunte de los rendimientos soberanos y la persistente incertidumbre geopolítica. Nvidia retrocedió un 1,9%, mientras el costo de proteger su deuda contra impago volvió a acercarse a los máximos del mes pasado. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó su mayor nivel desde 2007, presionando a los activos de riesgo ante el aumento de los costos de financiamiento.

El Brent se mantiene en torno a los 90 dólares, con la incertidumbre en Oriente Medio como principal catalizador. Los mercados accionarios siguen afectados por el alza en las primas exigidas por los inversionistas para financiar déficits fiscales elevados y protegerse frente a una inflación persistente. En ese contexto, los altos precios del petróleo refuerzan la expectativa de que los bancos centrales podrían mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. En divisas, el dólar se mantiene relativamente estable, mientras que los metales preciosos también operan sin grandes variaciones.

TNOTE

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se acerca al 4,8%, aproximándose a los máximos de la semana pasada, que ya representaban niveles no vistos en casi dos años. Este movimiento ha presionado el precio del bono, que se mantiene bajo una estructura correctiva tras perder su directriz alcista de mediano plazo.

La presión sobre los bonos responde a una combinación de dudas persistentes sobre la inflación, aumento del riesgo crediticio e incertidumbre geopolítica. A esto se suma la presión del petróleo, luego de comentarios de Donald Trump indicando que no habría prisa por levantar el bloqueo energético a Irán, medida que limita el flujo de petroleros desde el Golfo Pérsico. Técnicamente, el precio se mantiene bajo presión, con soporte relevante en torno a 107,23 y una zona inferior en 105,16. Al alza, las resistencias se ubican en 110,29, 111,83 y 114,11.

Fuente: xStation

SUGAR

El azúcar alcanza su nivel más alto desde mayo de 2025, impulsado por expectativas de una menor oferta mundial. La suspensión de los informes quincenales de cosecha y producción en Brasil ya había elevado la incertidumbre entre los operadores, antes de que los últimos datos publicados el 6 de agosto mostraran una caída interanual del 15% en la producción de azúcar de junio.

A nivel técnico, el precio presenta una ruptura sobre la zona de 16,99, que actuaba como resistencia de corto plazo. El movimiento se ha extendido con fuerza, acompañado por medias móviles con pendiente positiva y un MACD en terreno alcista. Si el precio logra sostenerse sobre esta ruptura, podría extender el avance hacia la resistencia de 20,20. En cambio, un rechazo desde los niveles actuales podría abrir espacio para un pullback hacia 16,99 y, posteriormente, hacia la zona de 14,37.

Fuente: xStation

AUDJPY

El AUDJPY se acerca nuevamente a sus máximos recientes. El par, utilizado habitualmente como termómetro del sentimiento de mercado, muestra una estructura de recuperación desde sus mínimos, con el precio sosteniéndose por encima de sus medias móviles de corto y largo plazo.

Técnicamente, la recuperación desde la zona de 108,83 ha permitido al precio volver hacia la región de 113,50, acercándose a la resistencia relevante ubicada en torno a 114,71. El RSI se mantiene en zona positiva, aunque todavía sin entrar en sobrecompra extrema. Una superación de los 114,71 podría reforzar la continuidad alcista, mientras que un rechazo desde esta zona podría llevar al par a buscar soporte en torno a 111,23.

​​​​​​​ Fuente: xStation