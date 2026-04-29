Mercados a Observar Hoy : US100, Wheat y Bitcoin (29.04.2026)

La sesión arranca con un tono cauteloso a la espera de los dos catalizadores, la decisión de tasas de la Reserva Federal y la entrega de resultados de Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet. Los futuros estadounidenses operan estables tras una jornada previa marcada por el deterioro del apetito por riesgo, en la que el sector tecnológico fue el más castigado luego del informe del Wall Street Journal sobre incumplimiento de objetivos en OpenAI, una noticia que reabrió las dudas sobre la sostenibilidad del gasto en infraestructura de IA y golpeó a los nombres más expuestos a centros de datos. En contraste, el sector energético lideró las alzas, apoyado en la fortaleza del crudo ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán y un nuevo reporte del WSJ que indica que Trump habría ordenado prepararse para un bloqueo prolongado, aun cuando declaró que "todo va muy bien" en Oriente Medio. En Asia, el Hang Seng y el Shanghai Composite lideraron las ganancias, mientras el dólar se mantuvo en rango con un repunte breve tras el informe y la renta fija revirtió su reacción inicial. La combinación entre el deterioro del trade tecnológico, la persistencia del riesgo geopolítico y la cita con la Fed configura un escenario de alta sensibilidad para los activos de mayor beta.

US100



El US100 enfrenta una sesión de alta volatilidad esperada ante la convergencia de dos catalizadores, la decisión de tasas de la Fed y la publicación de resultados de Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet, compañías que en conjunto concentran un peso decisivo dentro del índice y que actuarán como prueba clave para validar la fortaleza estructural. Los inversores han comprado de forma agresiva tecnología durante el repunte de abril, lo que eleva el listón para que los resultados sorprendan al alza y deja al índice particularmente expuesto en caso de cualquier guía débil. A esto se suma la sensibilidad a la Fed, en una jornada donde tanto la decisión de tasas como las orientaciones futuras podrán reorganizar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria y, con ello, los múltiplos del segmento de mayor duración. Desde el punto de vista técnico, el indicador MACD mantiene momentum alcista, aunque alcanza niveles máximos en términos absolutos, lo que indica un grado de extensión que históricamente exige consolidación o ajuste. La estructura del Golden Cross (cruce alcista de la media móvil de 50 sobre la de 200) se mantiene vigente, configuración que en su última aparición precedió a un rally cercano al 20% en el índice. La media móvil de 50 periodos en 25.127 y la de 200 en 24.963 definen ahora la zona de soporte estructural más relevante, mientras que la directriz alcista trazada desde los mínimos de 2025 actúa como referencia dinámica de la tendencia mayor.

Fuente: xStation



WHEAT



Los futuros del trigo han alcanzado su nivel más alto desde 2024, en un movimiento que refleja la transmisión de la tensión geopolítica al complejo agrícola a través de un canal específico, la crisis de fertilizantes derivada de las interrupciones generalizadas en el transporte marítimo del Golfo. La logística internacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados se ha visto presionada por la disrupción en Ormuz, lo que encarece los insumos de producción y eleva las primas de cobertura sobre cosechas futuras, especialmente para los principales productores. El mercado está descontando un impacto sobre la oferta de trigo aun en ausencia de un nuevo repunte inmediato del crudo, lo que indica que el canal fertilizantes está actuando con autonomía respecto a la prima petrolera y que el precio refleja un reposicionamiento estructural. Desde el punto de vista técnico, el precio en 663,13 ha superado los máximos de marzo en 641,08, confirmando una ruptura alcista relevante en la estructura. El MACD se mantiene con sesgo alcista y el histograma acompaña en territorio positivo, validando la fuerza del movimiento. El siguiente punto pivote de mayor relevancia se ubica en la región de 722,25, nivel que marca los máximos de comienzos de 2024.



Fuente: xStation



BITCOIN



Bitcoin ha mantenido una estructura correctiva al alza desde los mínimos registrados en febrero, acumulando un movimiento cercano al 30% que se ha articulado dentro de un canal alcista bien definido. El movimiento ha sido apoyado en gran medida por la mejora del apetito por riesgo durante el repunte de abril, dinámica que ha reactivado los flujos hacia activos de mayor beta y ha sostenido la demanda institucional a través de los ETF. Sin embargo, los catalizadores de la jornada ( la decisión de la Fed y los resultados de las grandes tecnológicas ) introducen un factor de riesgo asimétrico para el activo, que históricamente muestra alta sensibilidad a los movimientos del costo de capital y al sentimiento general de mercado. Cualquier sorpresa hawkish desde la Reserva Federal o un deterioro relevante en la guía de los beneficios podría comprimir el apetito por riesgo y presionar al activo, mientras que un escenario de tono más constructivo podría actuar como detonante para una extensión del movimiento alcista. Desde el punto de vista técnico, el precio en 77.387 cotiza en la parte alta del canal alcista, con el techo en torno a 80.301 actuando como resistencia inmediata. La superación de esta zona podría habilitar un movimiento hacia los siguientes niveles de control en 85.861 y 90.285, ambos puntos pivote derivados de la estructura previa al tramo correctivo. Por el lado inferior, la base del canal en torno a 67.000-69.700 define el soporte estructural más relevante.





Fuente: xStation