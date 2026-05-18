Mercados a Observar Hoy: USDJPY, TNOTE y OIL (18.05.2026)

La sesión estará marcada por la volatilidad en el mercado de bonos y petróleo, en medio del estancamiento entre Estados Unidos e Irán y la persistente presión alcista sobre el crudo. El mercado comienza a incorporar una mayor probabilidad de presiones inflacionarias más persistentes, lo que ha elevado la volatilidad en renta variable después de que las acciones alcanzaran nuevos máximos históricos la semana pasada. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se ubica cerca de 4,595%, niveles no vistos desde 2025, mientras que el conflicto en Oriente Medio, tras más de dos meses sin señales claras de moderación, pone a prueba el rally impulsado por inteligencia artificial.

USDJPY

El USDJPY cotiza cerca de 158,8 y sigue reflejando la fortaleza del dólar en un contexto de tasas estadounidenses elevadas y mayor aversión a la duración, incluso cuando el bono japonés a 10 años alcanza máximos de 30 años. La presión inflacionaria derivada del petróleo y la posibilidad de tasas más altas por más tiempo en Estados Unidos mantienen apoyo para el dólar frente al yen. A nivel técnico, el par respetó la SMA de 200 días, ubicada cerca de 155,94, y recuperó terreno hacia la zona de la SMA de 50 días, alrededor de 158,69, lo que mantiene la estructura alcista. El MACD muestra un cruce alcista, señalando recuperación de momentum, mientras la resistencia de mayor relevancia se ubica en 161,95. Por debajo, los soportes clave aparecen en 155,94 y luego en 152,03, nivel que marcaría una pérdida más clara de fuerza si el precio vuelve a corregir.



Fuente: xStation5

TNOTE

El TNOTE cotiza EN 109,22 y se mantiene presionado por el repunte de los rendimientos estadounidenses, en un escenario donde las crecientes presiones inflacionarias vinculadas al conflicto en Oriente Medio alimentan la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. La caída del precio de los bonos refleja que el mercado exige mayor compensación por inflación, riesgo fiscal y tasas elevadas, lo que ha llevado a los bonos estadounidenses a sus niveles más bajos desde enero de 2025. Técnicamente, el precio perdió la directriz alcista iniciada en octubre de 2023, una señal de deterioro en la estructura de mediano plazo. La zona de 109,22 funciona ahora como referencia inmediata, mientras que el soporte de mayor relevancia se ubica en 107,20. Si el precio no logra recuperar la antigua línea de tendencia, el sesgo seguirá condicionado por la presión vendedora en bonos y por el avance de los rendimientos.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo continúa sostenido por las preocupaciones sobre el suministro global, después de que los futuros del Brent superaran los 110 dólares por barril en medio del estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el cierre casi total del estrecho de Ormuz. La falta de avances diplomáticos mantiene elevada la prima de riesgo geopolítica y refuerza el temor a nuevas disrupciones en la oferta energética, lo que a su vez aumenta las expectativas de inflación y presiona a los bancos centrales. En el plano técnico, el precio se mantiene dentro de una zona amplia de consolidación alcista, con una resistencia inmediata en 111,96 y una referencia superior más relevante en 119,32. Mientras el crudo logre sostenerse sobre la zona de 103,10–97,46, el sesgo de fondo continúa favoreciendo la tendencia alcista, aunque la cercanía a resistencias puede generar correciones en el corto plazo.



Fuente: xStation5

