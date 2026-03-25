Mercados Hoy: petróleo cae con fuerza a $94 por barril y bolsas avanzan ante expectativas de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los mercados financieros muestran un comportamiento mixto, con avances en las acciones y los metales, mientras que el petróleo registra caídas. Este movimiento se produce en un contexto de mejora en las perspectivas geopolíticas, aunque persiste la incertidumbre en torno a las negociaciones internacionales. En este escenario, el expresidente estadounidense Donald Trump ha mantenido un tono optimista, afirmando que las conversaciones con Irán están logrando “un éxito tremendo” y que se están llevando a cabo con interlocutores adecuados que buscan alcanzar un acuerdo.

Trump también señaló que Irán “está hablando con razón” y sugirió que el país podría estar experimentando un cambio en su liderazgo, describiéndolo incluso como una suerte de cambio de régimen. Asimismo, mencionó que Irán habría entregado a Estados Unidos un “regalo significativo” relacionado con el Estrecho de Ormuz, aunque no proporcionó detalles adicionales. En paralelo, reportes de prensa indican que podrían realizarse conversaciones de alto nivel entre ambos países en los próximos días, lo que mantiene la atención del mercado en el desarrollo de estas negociaciones.

Por otra parte, se informó que el enviado especial estadounidense, junto con Jared Kushner, trabaja en un mecanismo que buscaría establecer un alto el fuego temporal de un mes, similar a esquemas previamente aplicados en Gaza y Líbano, durante el cual se negociaría un acuerdo más amplio de 15 puntos. Sin embargo, desde Irán surgieron críticas, con declaraciones oficiales que sugieren que Estados Unidos “está negociando consigo mismo”. En este contexto, la jornada estará marcada por la publicación de indicadores económicos relevantes, incluyendo la inflación del Reino Unido (febrero), el índice Ifo de Alemania (marzo) y los datos de precios de importación y exportación de Estados Unidos.

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán avanzan con “éxito tremendo”, señalando disposición a alcanzar un acuerdo y sugiriendo incluso un cambio en el liderazgo iraní, junto con compromisos sobre no desarrollar armas nucleares. En paralelo, Estados Unidos trabaja en un plan de alto el fuego temporal de un mes y un acuerdo más amplio de 15 puntos, mientras se evalúan conversaciones de alto nivel con mediación internacional, aunque persisten diferencias significativas entre ambas partes. A nivel militar, se reportan movimientos estratégicos de tropas estadounidenses en la región y opciones sobre activos clave, mientras el Senado respaldó los poderes de guerra del presidente. Por su parte, Irán mantiene escepticismo, elevando sus شروط para negociar y acusando a EE. UU. de falta de seriedad, en un contexto donde también se reportan tensiones adicionales y llamados internacionales a retomar el diálogo.

EE. UU.: Miembros de la Reserva Federal, como Barr y Goolsbee, señalaron que las tasas de interés podrían mantenerse estables ante la necesidad de confirmar una desaceleración sostenida de la inflación, advirtiendo además que el conflicto en Oriente Medio introduce riesgos tanto para la inflación como para el crecimiento. También destacaron la incertidumbre sobre futuros recortes de tasas, especialmente si los precios de la energía se mantienen elevados, lo que podría afectar la confianza del consumidor. En el plano político, Trump indicó avances en acuerdos internos y participará en eventos clave durante la jornada.

Divisas: El dólar mostró una leve recuperación tras debilitarse previamente por expectativas de avances diplomáticos con Irán, aunque el mercado cambiario operó con cautela ante la falta de catalizadores claros y comentarios poco concluyentes de la Fed. El EUR/USD se mantuvo presionado y con sesgo bajista, el GBP/USD perdió tracción antes de datos clave de inflación en Reino Unido, y el USD/JPY repuntó moderadamente, aunque con ganancias limitadas por un entorno de baja actividad y señales de estabilidad en la política del Banco de Japón.

Bonos: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendieron, impulsados por la caída del petróleo y las expectativas de un posible alto el fuego en Oriente Medio, mientras que los comentarios de la Fed tuvieron un impacto limitado. El mercado refleja cautela ante los riesgos geopolíticos y la incertidumbre sobre la trayectoria económica.

UK: Las expectativas de inflación en el Reino Unido aumentaron significativamente en marzo, tanto a corto como a largo plazo, reflejando mayores preocupaciones sobre presiones inflacionarias persistentes según la encuesta Citi/YouGov.

Japón: El índice bursátil japonés avanzó con fuerza, superando niveles clave, apoyado por la caída del petróleo y el alivio inflacionario. Las actas del Banco de Japón reflejaron una postura prudente, centrada en monitorear la economía, con condiciones financieras aún favorables y una visión de que el impacto de tasas más altas sigue siendo manejable, lo que respalda la estabilidad de su política monetaria en el corto plazo.

Australia: La inflación en Australia mostró una leve moderación en febrero, con el índice general y las medidas subyacentes situándose ligeramente por debajo de las expectativas, lo que sugiere una gradual desaceleración de las presiones inflacionarias.

Oil: Los precios del crudo retrocedieron con fuerza, cayendo por debajo de niveles clave, ante expectativas de un alto el fuego y avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán. A esto se sumaron datos de inventarios en EE. UU. que mostraron aumentos inesperados, así como posibles medidas regulatorias para contener los precios. En el plano global, se mantienen perspectivas de mayor oferta potencial desde países como Venezuela y movimientos estratégicos de compra por parte de economías emergentes.

Metales: El oro avanzó levemente, apoyado por la caída de los rendimientos y del petróleo, mientras que el cobre también se benefició de un mayor apetito por riesgo, impulsado por expectativas de distensión geopolítica.

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Análisis US100

El precio ha respetado el nivel de soporte correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%, ubicado en la zona de 24.146, lo que refuerza la relevancia técnica de este nivel. Adicionalmente, se observa una ruptura de la directriz bajista y una cotización por encima de sus medias móviles, señales que respaldan un momentum alcista en el corto plazo. En este contexto, el nivel clave continúa siendo el punto pivote en 24.146.

Mientras el precio se mantenga sobre este nivel, se mantiene vigente el escenario de continuidad alcista, con la resistencia mayor en torno a 25.177. Por el contrario, una ruptura a la baja del punto pivote podría reactivar la presión vendedora y dar paso a una continuación del movimiento bajista previo, teniendo como siguiente zona de soporte relevante la región de 23.653.

🔹 Punto Clave: 24.146

🔺 Escenario Alcista: 25.167

🔻 Escenario Bajista: 23.653



Fuente: xStation

Gráfico del Día

Los metales han mostrado un repunte reciente impulsado por la caída de los rendimientos reales, lo que ha favorecido el atractivo de estos activos. En este contexto, el precio de la plata alcanzó el retroceso de Fibonacci del 50% y ha desarrollado una estructura de giro alcista, confirmada por la ruptura de máximos relativos previos en torno a los 71.116, nivel que pasa a ser una referencia técnica clave en el corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse por encima de este nivel, se refuerza el escenario de continuidad alcista, con potencial de extensión hacia la zona de los 80 dólares. Sin embargo, una caída por debajo de este soporte aumentaría la probabilidad de un fallo en la ruptura, reactivando la presión bajista y situando como siguiente soporte relevante la región de los 65.8.

🔹 Punto Clave: 71.116

🔺 Escenario Alcista: 80

🔻 Escenario Bajista: 65.8



Fuente: xStation