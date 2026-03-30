Mercados hoy: volatilidad global aumenta ante conflicto en Medio Oriente y repunte del petróleo

Los mercados financieros mostraron señales mixtas en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica. Mientras los futuros avanzaban junto a los metales, las acciones estadounidenses cerraron a la baja el viernes, presionadas por el repunte de los precios del petróleo antes de un fin de semana considerado de alto riesgo. El crudo WTI volvió a superar los 100 USD por barril tras una liquidación previa, en tanto que los futuros de SP500 registraron una caída momentánea por debajo de los 6.400 puntos. Estos movimientos ocurrieron a pesar del anuncio del presidente Donald Trump, quien postergó por 10 días adicionales cualquier ataque contra la infraestructura energética iraní, fijando como nueva fecha límite el 6 de abril.

Sin embargo, el optimismo inicial del mercado se disipó rápidamente ante la percepción de que Irán no comparte la misma visión conciliadora, lo que incrementa la preocupación en torno a posibles disrupciones en el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro global de petróleo. La tensión se intensificó cuando los hutíes de Yemen lanzaron misiles contra Israel el sábado, ampliando el alcance del conflicto. En paralelo, el primer ministro israelí ordenó extender las operaciones militares en el sur del Líbano, lo que refuerza el riesgo de una escalada regional.

En este contexto, el presidente Trump declaró que Estados Unidos podría tomar control de activos petroleros iraníes con facilidad, aunque también señaló avances en las negociaciones indirectas con emisarios iraníes, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo. Posteriormente, afirmó que las conversaciones continuaban de forma positiva, incluso tras operaciones militares recientes, y mencionó la existencia de un plan de 15 puntos presentado por Irán, del cual, según indicó, se habrían aceptado varios aspectos. Asimismo, destacó que distintos países de Oriente Medio estarían enfrentando activamente a Irán, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al escenario geopolítico.

Fuente: xStation

Noticias Clave

Geopolítica: La situación en Oriente Medio se intensificó significativamente tras la participación directa de los hutíes de Yemen en el conflicto con ataques contra Israel, mientras aumentan las operaciones militares en la región, incluyendo acciones de Israel en Líbano e infraestructura iraní. En paralelo, Estados Unidos mantiene una postura dual, combinando señales de presión militar —incluyendo posibles acciones sobre activos energéticos y nucleares iraníes— con avances en negociaciones que, según el presidente Trump, podrían derivar en un acuerdo, aunque persiste la incertidumbre sobre su viabilidad y el impacto en puntos críticos como el Estrecho de Ormuz.

Bonos: Los mercados de renta fija mostraron resiliencia moderada ante la volatilidad geopolítica, con los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años registrando leves avances pese al repunte del petróleo. En Europa, los Bunds encontraron cierto soporte tras recientes caídas, aunque limitados por el entorno inflacionario, mientras que en Japón los JGB repuntaron desde mínimos, respaldados por expectativas de política monetaria más restrictiva por parte del Banco de Japón.

Divisas: El mercado cambiario operó con relativa estabilidad, con el EUR/USD recuperándose tras una caída inicial y manteniéndose en rangos acotados ante la falta de catalizadores relevantes, mientras que el GBP/USD mostró un leve rebote sin un impulso claro desde los fundamentos locales. En general, el comportamiento reflejó cautela por parte de los inversionistas en un entorno de elevada incertidumbre global.

Japón: Los activos japoneses estuvieron bajo presión, con fuertes caídas intradía en el índice bursátil y movimientos en el yen influenciados por comentarios oficiales y el entorno externo. El Banco de Japón mantiene un sesgo más restrictivo, evaluando futuras subidas de tasas en función de la inflación, salarios y riesgos externos, mientras autoridades monetarias y cambiarias no descartan intervenciones ante una mayor volatilidad derivada del conflicto en Oriente Medio.

China: Los mercados chinos mostraron un desempeño mixto, influenciados por resultados corporativos relevantes de grandes empresas y un aumento en las tensiones comerciales con Estados Unidos, tras el inicio de investigaciones por parte de China en respuesta a medidas previas de Washington, lo que añade presión al entorno económico y comercial.

Petróleo: Los precios del crudo repuntaron con fuerza impulsados por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en rutas clave de suministro, con el WTI y Brent superando momentáneamente los 100 y 110 USD por barril, respectivamente. A esto se suman factores logísticos y estratégicos, como el uso pleno de infraestructuras alternativas en Arabia Saudí y ajustes en flujos comerciales globales, mientras persisten señales mixtas desde Estados Unidos respecto a su política hacia Irán.

Metales: El oro operó sin una tendencia clara, equilibrando el soporte de la incertidumbre geopolítica con un dólar estable y rendimientos moderados, mientras que el cobre mostró volatilidad, cayendo inicialmente por menor apetito por riesgo y recuperándose posteriormente, reflejando un mercado atento tanto a factores macroeconómicos como a la evolución del conflicto.

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Análisis US100

El precio ha alcanzado un soporte relevante en torno a los 23.042 puntos, donde se comienza a observar una posible estructura de giro. Este comportamiento se ve respaldado por una divergencia en el indicador MACD, lo que sugiere una pérdida de impulso en la tendencia bajista actual y abre la puerta a un escenario de estabilización o recuperación en el corto plazo.

En este contexto, el nivel de 23.042 puntos se mantiene como zona clave, mientras el precio logre sostenerse sobre este soporte, podría desarrollarse un movimiento al alza a la resistencia de los 23.786 puntos. No obstante, una ruptura a la baja de este nivel aumentaría la presión vendedora, habilitando la continuidad del sesgo bajista hacia el siguiente soporte en torno a los 22.540 puntos.

🔹 Punto Clave: 23.042

🔺 Escenario Alcista: 23.786

🔻 Escenario Bajista: 22.540

Fuente: xStation

Gráfico del Día

El oro mantiene una estructura correctiva con sesgo alcista, tras haber retrocedido hacia la zona de soporte en torno a 4.355 y alcanzar el nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci. A partir de este punto, el precio ha mostrado continuidad dentro de un canal equidistante, reflejando una recuperación ordenada. La resistencia más relevante se ubica en torno a los 4.605, correspondiente al 50% de Fibonacci, nivel que actúa como referencia clave para evaluar la fortaleza del movimiento.

En este contexto, el nivel pivote en 4.416 se posiciona como soporte dinámico de corto plazo. Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, se favorece la continuidad del impulso alcista hacia niveles superiores. Sin embargo, una ruptura a la baja de este nivel podría debilitar la estructura actual y dar paso a una corrección más profunda, con posible extensión hacia el soporte en torno a los 4.299.

🔹 Punto Clave: 4.355

🔺 Escenario Alcista: 4.416

🔻 Escenario Bajista: 4.299

Fuente: xStation