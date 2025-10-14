Michelin recorta sus previsiones para 2025

- Michelin espera un beneficio operativo de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, inferior a las previsiones anteriores.
- Las ventas en Norteamérica cayeron casi un 10% en el tercer trimestre, lo que afectó a la revisión de las previsiones.
Michelin, uno de los principales fabricantes de neumáticos del mundo, acaba de anunciar una importante revisión a la baja de sus previsiones financieras para 2025. Esta decisión está teniendo una amplia repercusión en el mercado bursátil, con la reacción negativa de los inversores, lo que provoca una fuerte caída en el precio por título. Las acciones de Michelin se hunden un 8,2% en estos momentos.
Esta revisión se debe a las dificultades del mercado, que afectan especialmente a Michelin en Norteamérica. La compañía ajustó sus expectativas de beneficio operativo del segmento a entre 2.600 y 3.000 millones de euros, significativamente por debajo de las estimaciones anteriores, que superaban los 3.400 millones de euros. Las previsiones de flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones también se redujeron, estimándose ahora entre 1.500 y 1.800 millones de euros.
El principal problema de la compañía es la caída de casi el 10% de las ventas en Norteamérica durante el tercer trimestre. Esta situación pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta el sector automovilístico europeo en un contexto de incertidumbre económica mundial.
Precio de las acciones de Michelin
Fuente : Plataforma de XTB
