Micron y SanDisk suben impulsadas por los problemas en Samsung y la expectativa por Nvidia

Micron y SanDisk suben en el premercado hoy, con el movimiento en el sector de memorias impulsado por varios factores paralelos que se están reforzando mutuamente en el corto plazo. Por un lado, el mercado está reaccionando a los reportes relacionados con Samsung y al aumento de las tensiones laborales, que en un escenario extremo podrían derivar en interrupciones en la producción de memorias. En una industria donde la dinámica de oferta y la naturaleza cíclica de los precios son cruciales, la incertidumbre en torno a uno de los mayores productores suele ser suficiente para respaldar las valoraciones de los competidores y mejorar el sentimiento general del sector.

Otro impulsor clave es la expectativa previa al informe de resultados de Nvidia, que será publicado hoy. Este evento se ha convertido en uno de los puntos de referencia más importantes para toda la cadena de suministro vinculada a la inteligencia artificial. El mercado espera que el reporte vuelva a confirmar una demanda muy sólida por infraestructura de IA, lo que naturalmente se traduce en mayores expectativas para los chips de memoria, particularmente HBM y DRAM. Estos segmentos siguen siendo uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de capacidad de cómputo para IA.

En este contexto, Micron sigue estando en el centro de atención, ya que la creciente demanda de HBM está chocando cada vez más con restricciones del lado de la oferta. Con sucesivas olas de pedidos provenientes de grandes clientes de la nube, el mercado comienza a descontar no solo mayores volúmenes, sino también una mezcla de precios potencialmente más sólida en los próximos trimestres. Cualquier señal por parte de Nvidia que apunte a una aceleración adicional en la inversión en GPU amplifica aún más este efecto y respalda el sentimiento positivo en toda la cadena de suministro de memorias.

Como resultado, hoy estamos viendo una combinación entre un impulso de corto plazo impulsado por la oferta y una sólida narrativa estructural relacionada con la IA. El mercado vuelve a reconocer que las memorias ya no son un segmento puramente cíclico, sino una parte crítica de la infraestructura de inteligencia artificial, donde incluso pequeños cambios en la oferta o la demanda pueden traducirse rápidamente en movimientos significativos de precios.

Además, en segundo plano también existen actualizaciones de analistas, con aumentos en los precios objetivo tanto para Micron como para SanDisk, manteniendo recomendaciones positivas y apuntando a la continuidad de la tendencia alcista más amplia del sector tecnológico. Esto refuerza aún más el movimiento actual, ya que señala que no se trata solo de una reacción de corto plazo al flujo de noticias, sino de parte de una tendencia más sostenida dentro del espacio de semiconductores.



Fuente: xStation5

En resumen, los desarrollos relacionados con Samsung están aumentando la sensibilidad del mercado respecto a las condiciones de oferta, mientras que las expectativas en torno a Nvidia sostienen la narrativa de una fuerte demanda por HBM y DRAM. En este entorno, Micron y SanDisk se están beneficiando de una mejora en el sentimiento del mercado, que nuevamente comienza a descontar no solo una recuperación cíclica, sino también una escasez estructural de los tipos de memoria más avanzados.



Fuente: xStation5