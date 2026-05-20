Las acciones de semiconductores vuelven a subir 📈

El sector de los semiconductores intenta nuevamente marcar un tono alcista para la sesión del miércoles en Wall Street, aproximadamente 60 minutos antes de la apertura del mercado estadounidense. Tras una breve toma de beneficios, los inversores están volviendo a apostar por acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y la infraestructura de centros de datos, considerando el informe de resultados de Nvidia de hoy como un posible catalizador para el crecimiento general del mercado.

Los semiconductores recuperan impulso

El ETF iShares Semiconductor (SOXX) ha subido más del 2%, con una nueva afluencia de capital hacia empresas con un fuerte componente de inteligencia artificial. Marvell Technology registra subidas superiores al 5%, Intel más del 4%, mientras que Micron Technology supera el 3%. El mercado retoma claramente la idea de que la inversión en IA y la infraestructura informática siguen siendo sectores capaces de mantener un fuerte crecimiento a pesar de la desaceleración económica.

Intel sigue siendo particularmente interesante. Hace apenas unos trimestres, la compañía era vista por muchos como una empresa tecnológicamente rezagada que perdía terreno frente a AMD y Nvidia. Sin embargo, los inversores están empezando a reevaluar el potencial de recuperación de Intel, respaldado por inversiones en fundición, incentivos de la política industrial estadounidense y la recuperación de los mercados de PC y servidores. A corto plazo, no obstante, Intel sigue representando en gran medida una inversión basada en el sentimiento del mercado respecto al sector de semiconductores en general.

Mientras tanto, Analog Devices puso de manifiesto la creciente exigencia del mercado hacia las empresas tecnológicas. La compañía superó las expectativas tanto en beneficios como en ingresos, registrando un beneficio por acción del segundo trimestre fiscal de 3,09 dólares frente a la estimación de consenso de 2,88 dólares; sin embargo, la acción aún cotiza ligeramente a la baja en la actividad previa a la apertura. Esto sugiere que los inversores ahora esperan no solo resultados sólidos, sino también una clara aceleración del crecimiento y unas perspectivas a futuro prometedoras. En un entorno de valoraciones elevadas, simplemente superar las estimaciones ya no es suficiente.

La sesión de hoy podría convertirse en una prueba crucial para el repunte de la IA. Nvidia ha servido durante meses como barómetro del apetito por el riesgo en el sector tecnológico. Unos buenos resultados podrían reactivar el impulso de las acciones de semiconductores, mientras que cualquier indicio de desaceleración en la demanda de aceleradores de IA podría desencadenar una toma de beneficios agresiva tras uno de los repuntes más fuertes de los últimos años. Tras las recientes caídas, las acciones de Qualcomm también repuntan casi un 3% antes de la apertura.

Fuente: xStation5

Target destaca la resiliencia del consumidor estadounidense.

Por otro lado, el sector minorista está acaparando la atención tras los resultados positivos de Target, que superaron las expectativas. Las acciones subieron casi un 2% después de que la compañía presentara resultados trimestrales mejores de lo previsto y elevara su previsión de ventas para todo el año.

Target registró beneficios de 1,71 dólares por acción e ingresos de 25.440 millones de dólares, superando con creces las estimaciones de Wall Street. Más importante aún para los inversores, la compañía aumentó su proyección de crecimiento de las ventas netas para todo el año al 4%. Estos resultados sugieren que, a pesar de los elevados tipos de interés y la persistente presión inflacionaria, el consumidor estadounidense se mantiene más resiliente de lo esperado.

En el actual entorno macroeconómico, el sector minorista se ha convertido en uno de los indicadores clave de la salud de la economía estadounidense. Cualquier señal de estabilización en el gasto del consumidor contribuye a mitigar la preocupación por una fuerte desaceleración económica, lo que respalda las elevadas valoraciones de las acciones estadounidenses.

Fuente: xStation5

Lowe's decepciona a pesar de haber superado las expectativas.

Lowe’s recibió una reacción mucho más fría del mercado. A pesar de superar las expectativas de los analistas tanto en beneficios como en ingresos, sus acciones cayeron más del 2% antes de la apertura.

Los inversores se centran cada vez menos en los resultados históricos y más en la dinámica de crecimiento futuro. El sector de mejoras para el hogar sigue bajo presión debido a los elevados costes hipotecarios y la menor actividad en el mercado inmobiliario. A los inversores les preocupa que los consumidores estadounidenses continúen limitando el gasto en grandes reformas y que, al mismo tiempo, desvíen su consumo hacia categorías de menor coste.

La reacción a Lowe’s también refleja un problema más generalizado en el mercado actual: las expectativas para las empresas minoristas se han vuelto extremadamente altas. Incluso un informe de ganancias sólido, sin un catalizador de crecimiento significativo, puede llevar rápidamente a los inversores a asegurar sus beneficios.

Fuente: xStation5