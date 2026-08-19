Mineras de oro: ¿ganancias récord y valoraciones todavía baratas?

En el análisis anterior explicábamos por qué las acciones de las mineras podían subir aproximadamente el doble que el oro. La clave estaba en su apalancamiento operativo: cuando aumenta el precio del metal, los ingresos crecen inmediatamente, mientras una parte importante de los costes permanece relativamente estable. Los últimos resultados empresariales confirman esa tesis. El oro no solo está elevando los beneficios, sino que está transformando los balances y permitiendo devoluciones de capital que hace unos años parecían difíciles de imaginar.

Una minera que vende el oro a 3.000 dólares y tiene un coste total de 1.500 obtiene un margen de 1.500 dólares por onza. Si el metal sube un 50%, hasta 4.500 dólares, y el coste aumenta hasta 1.700, su margen pasa a 2.800 dólares. El oro habría avanzado un 50%, pero el margen por onza lo habría hecho cerca de un 87%. Este efecto explica tanto la subida superior de las acciones como el crecimiento extraordinario de sus beneficios.

Newmont convierte el precio del oro en flujo de caja

Newmont ofrece uno de los ejemplos más claros. Durante el segundo trimestre vendió el oro a un precio medio de 4.414 dólares por onza, frente a un coste total sostenido de 1.621 dólares. La diferencia permitió obtener 2.200 millones de dólares de beneficio neto y la misma cantidad de flujo de caja libre. En el conjunto del primer semestre, la caja libre alcanzó 5.349 millones y la compañía terminó con una posición de caja neta de 3.400 millones.

El dato relevante no es solamente cuánto está ganando, sino qué está haciendo con ese dinero. Newmont ha reducido su número de acciones en más de un 9% desde febrero de 2024 y todavía dispone de 4.300 millones de dólares dentro de su programa autorizado de recompras. Si el beneficio se mantiene mientras disminuye el número de títulos, cada acción representa una proporción mayor de la compañía y de su capacidad de generar caja.

Agnico Eagle registra resultados récord

Agnico Eagle también registró resultados récord. Vendió el oro a 4.483 dólares por onza y mantuvo su coste total sostenido en 1.459. Generó 1.335 millones de dólares de flujo de caja libre, obtuvo un beneficio neto de 1.600 millones y cerró junio con más de 3.200 millones de caja neta. La combinación de costes bajos, ausencia prácticamente total de deuda y activos situados principalmente en jurisdicciones estables explica que el mercado le conceda una valoración superior a la de otras productoras.

Kinross aumenta su margen y devuelve capital a los accionistas

Kinross generó cerca de 727 millones de dólares de caja libre durante el trimestre y elevó su margen por onza un 42%, aunque su producción disminuyó ligeramente. La compañía terminó con 1.900 millones de caja neta y pretende devolver alrededor del 40% de su flujo de caja anual mediante dividendos y recompras. Es otra demostración de que, en el entorno actual, no resulta imprescindible producir más oro para ganar considerablemente más dinero.

Las mineras de oro se transforman en generadoras de efectivo

El movimiento es generalizado. Las principales productoras generaron aproximadamente 25.800 millones de dólares de flujo de caja libre durante 2025, casi tres veces los 9.200 millones del ejercicio anterior. Además, el grupo pasó de acumular unos 15.300 millones de deuda neta a disponer de más de 6.000 millones de caja neta. El sector que durante años tuvo que financiar proyectos y adquisiciones mediante deuda se ha convertido en una máquina de generación de efectivo.

Las valoraciones de las mineras continúan siendo moderadas

A pesar de ello, las valoraciones continúan siendo moderadas. El sector cotizaba recientemente alrededor de 5,4 veces su resultado operativo, frente a más de siete veces a comienzos de 2023. Newmont se encuentra aproximadamente en once veces los beneficios esperados para 2026, mientras RBC Capital calcula que Kinross podría generar una rentabilidad sobre el flujo de caja libre superior al 11%.

Esto confirma otro punto que destacábamos en el análisis anterior: las mineras han subido más que el oro, pero todavía no descuentan completamente que los precios actuales del metal puedan mantenerse. El mercado continúa utilizando precios normalizados inferiores para valorar reservas y proyectos. Si aplicara permanentemente un oro próximo a 4.500 dólares, muchas compañías parecerían extraordinariamente baratas.

Los mayores costes siguen siendo un riesgo para las mineras

La prudencia tiene cierta lógica. Los costes también están subiendo. Barrick elevó un 50% su beneficio trimestral, hasta 1.220 millones de dólares, pero sus costes totales sostenidos aumentaron un 11%, hasta 1.866 dólares por onza. Su flujo de caja libre atribuible quedó en 141 millones debido a las inversiones y otras necesidades financieras. La subida del oro mejora la cuenta de resultados, pero no elimina los problemas de ejecución.

Las mineras siguen expuestas al encarecimiento del combustible, salarios, explosivos, maquinaria y regalías. También afrontan descensos en la calidad del mineral, riesgos políticos y la necesidad constante de invertir para reemplazar las reservas extraídas. Una mina no es una fábrica convencional: cada onza producida reduce el inventario disponible bajo tierra.

La disciplina financiera diferencia este ciclo del oro

La principal diferencia respecto a anteriores ciclos está en la disciplina financiera. En el pasado, los precios elevados del oro solían desencadenar adquisiciones caras y proyectos poco rentables. Actualmente, las grandes productoras están utilizando una parte importante de la caja para reducir deuda, pagar dividendos y recomprar acciones. Mientras esta conducta continúe, el mercado puede estar dispuesto a elevar progresivamente los múltiplos del sector.

Una corrección del oro sigue siendo el principal riesgo

El principal riesgo sigue siendo una corrección del oro. El mismo apalancamiento que multiplica las ganancias también amplifica las pérdidas. Con unos costes de 1.700 dólares, una caída del metal desde 4.500 hasta 3.500 reduciría el precio un 22%, pero recortaría el margen por onza aproximadamente un 36%. Por eso las mineras suelen subir más durante los tramos alcistas y caer con mayor violencia cuando cambia la tendencia.

La calidad de cada minera determina cuánto del impulso se convierte en rentabilidad

El seguimiento confirma, por tanto, la idea anterior. Las mineras han superado al oro porque sus beneficios crecen más rápidamente que el precio del metal. Los últimos resultados demuestran que ese crecimiento ya está llegando al flujo de caja, a los balances y al accionista. Las valoraciones siguen siendo atractivas en algunas compañías, pero la selección resulta esencial. Costes bajos, reservas duraderas, caja neta, jurisdicciones estables y disciplina en la asignación de capital continúan siendo más importantes que el simple volumen de producción. El oro proporciona el impulso; la calidad de la minera decide cuánto de ese impulso termina convirtiéndose en rentabilidad.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.