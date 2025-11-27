Leer más
10:23 · 27 de noviembre de 2025

Minutas del BCE impulsan leve alza del EUR/USD

Conclusiones clave
EUR/USD
Divisas
-
-
Conclusiones clave
  • El EUR/USD se dirige hacia 1,159, recuperando las caídas recientes.

BCE: comentarios clave de las minutas de la última reunión

  • Las minutas señalaron que los responsables de política monetaria deben mantenerse totalmente abiertos a distintos escenarios de política monetaria.
  • Algunos miembros consideran que el ciclo de recortes de tasas podría haber llegado a su fin.
  • El BCE destacó que sus proyecciones tienen un valor informativo limitado a horizontes largos, lo que reduce el efecto de la política monetaria en esos periodos.
  • La evaluación del panorama inflacionario se mantuvo prácticamente sin cambios.
  • El entorno económico general continúa marcado por una alta incertidumbre.
  • La mayoría de los miembros estimó que los riesgos en torno a la inflación están equilibrados en ambas direcciones.
  • También se recalcó la importancia de mantener una postura abierta frente a distintos escenarios.

EUR/USD (gráfico M5)

El euro avanza tras los comentarios que sugieren una pausa en el ciclo de recortes de tasas en la eurozona. El Banco señala que los riesgos inflacionarios siguen presentes. El EUR/USD se dirige hacia 1,159, recuperando las caídas recientes.

Fuente: xStation5

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

1 de diciembre de 2025, 07:56

El yen japonés reacciona a la posible subida de tipos en diciembre
1 de diciembre de 2025, 06:50

La libra sube ligeramente tras la última lectura en Reino Unido
1 de diciembre de 2025, 06:11

PMI de manufactura en la Eurozona por debajo de lo esperado
1 de diciembre de 2025, 05:58

Diciembre empieza con las lecturas de los PMIs

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.