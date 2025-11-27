Minutas del BCE impulsan leve alza del EUR/USD

Conclusiones clave El EUR/USD se dirige hacia 1,159, recuperando las caídas recientes.

BCE: comentarios clave de las minutas de la última reunión Las minutas señalaron que los responsables de política monetaria deben mantenerse totalmente abiertos a distintos escenarios de política monetaria.

Algunos miembros consideran que el ciclo de recortes de tasas podría haber llegado a su fin.

El BCE destacó que sus proyecciones tienen un valor informativo limitado a horizontes largos, lo que reduce el efecto de la política monetaria en esos periodos.

La evaluación del panorama inflacionario se mantuvo prácticamente sin cambios.

El entorno económico general continúa marcado por una alta incertidumbre.

La mayoría de los miembros estimó que los riesgos en torno a la inflación están equilibrados en ambas direcciones.

También se recalcó la importancia de mantener una postura abierta frente a distintos escenarios. EUR/USD (gráfico M5) El euro avanza tras los comentarios que sugieren una pausa en el ciclo de recortes de tasas en la eurozona. El Banco señala que los riesgos inflacionarios siguen presentes. El EUR/USD se dirige hacia 1,159, recuperando las caídas recientes. Fuente: xStation5



