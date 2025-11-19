¡Minutas del FED— muchos en contra de un recorte en diciembre!

Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre

Información Clave:

“Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre.

“La mayoría” de los miembros anticipa una mayor flexibilización de la política con el tiempo, pero “no en diciembre”.

“La mayoría” de quienes están abiertos a un recorte en diciembre también estaban dispuestos a votar por mantener las tasas sin cambios.

Las minutas subrayan una “fuerte diferencia de opinión” entre los miembros respecto a un posible recorte en diciembre.

El comité no ve evidencia de un deterioro brusco del mercado laboral, aunque los datos disponibles durante el cierre gubernamental apuntaban a una mayor desaceleración del empleo.

El comité señala un aumento de la incertidumbre económica.

Varios miembros expresaron la opinión de que la política actual del FED ya no es restrictiva.

El comité también debatió sobre el mecanismo REPO. El responsable del sistema de operaciones de mercado abierto advirtió que excesiva volatilidad podría limitar la efectividad de la política de tasas, y recomendó detener la reducción del balance de la Fed.

Para los mercados, la reunión confirma la trayectoria ya descontada desde hace semanas. El FED está decidido a mantener las tasas sin cambios en diciembre, pero no anuncia ninguna revolución, y conserva su dirección de flexibilización gradual. Lo que sí podría ser relevante a más largo plazo es la creciente polarización dentro del comité en torno a los recortes, lo que podría —o no— reflejar diferencias internas sobre la política monetaria deseada por el presidente de EE. UU. Al mismo tiempo, surge la duda de si el FED está evaluando correctamente la resiliencia del mercado laboral, especialmente considerando los datos incompletos por el cierre gubernamental.

El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, ya que este resultado estaba, con toda probabilidad, plenamente descontado.

EUR/USD (M5)

Fuente: xStation5

