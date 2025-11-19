¡Minutas del FED— muchos en contra de un recorte en diciembre!

- El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, lo que indica que este resultado ya estaba en gran parte descontado por los inversores.
- El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, lo que indica que este resultado ya estaba en gran parte descontado por los inversores.
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre
Información Clave:
- “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre.
- “La mayoría” de los miembros anticipa una mayor flexibilización de la política con el tiempo, pero “no en diciembre”.
- “La mayoría” de quienes están abiertos a un recorte en diciembre también estaban dispuestos a votar por mantener las tasas sin cambios.
- Las minutas subrayan una “fuerte diferencia de opinión” entre los miembros respecto a un posible recorte en diciembre.
- El comité no ve evidencia de un deterioro brusco del mercado laboral, aunque los datos disponibles durante el cierre gubernamental apuntaban a una mayor desaceleración del empleo.
- El comité señala un aumento de la incertidumbre económica.
- Varios miembros expresaron la opinión de que la política actual del FED ya no es restrictiva.
- El comité también debatió sobre el mecanismo REPO. El responsable del sistema de operaciones de mercado abierto advirtió que excesiva volatilidad podría limitar la efectividad de la política de tasas, y recomendó detener la reducción del balance de la Fed.
Para los mercados, la reunión confirma la trayectoria ya descontada desde hace semanas. El FED está decidido a mantener las tasas sin cambios en diciembre, pero no anuncia ninguna revolución, y conserva su dirección de flexibilización gradual. Lo que sí podría ser relevante a más largo plazo es la creciente polarización dentro del comité en torno a los recortes, lo que podría —o no— reflejar diferencias internas sobre la política monetaria deseada por el presidente de EE. UU. Al mismo tiempo, surge la duda de si el FED está evaluando correctamente la resiliencia del mercado laboral, especialmente considerando los datos incompletos por el cierre gubernamental.
El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, ya que este resultado estaba, con toda probabilidad, plenamente descontado.
EUR/USD (M5)
Fuente: xStation5
¿Quieres seguir en tiempo real cómo las decisiones del FOMC impactan al EUR/USD y otros pares clave?
Abre una cuenta real en XTB y opera con análisis profesional y herramientas avanzadas.
👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh
El dólar en Chile inicia la jornada al alza impulsado por señales mixtas desde Estados Unidos y retroceso del cobre
El Dax 40 cae menos que sus comparables europeos
El dólar en Chile comenzó la jornada sin variaciones relevantes, operando en torno a los 932 pesos por dólar.
El dólar en Chile repunta tras caída post electoral: cobre y dólar global presionan al peso chileno
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.