Bolsonaro designa a su heredero político y empuja al mercado brasileño a la baja

El USDBRL activó una estructura de reversión alcista , con resistencias superadas y recorrido hacia extensiones técnicas relevantes, aunque con señales de posible agotamiento intradía.

El mercado reaccionó con caída del real, desplome del Ibovespa y alza agresiva de swaps , reflejando temor a un escenario político más incierto y fiscalmente expansivo.

El apoyo de Jair Bolsonaro a Flávio Bolsonaro como candidato para 2026 detonó una reprecificación profunda del riesgo brasileño , al quebrar el escenario base que sostenía la compresión de primas.

El anuncio de que Jair Bolsonaro pretende impulsar a Flávio Bolsonaro como candidato de su bloque para 2026 detonó una reprecificación profunda del riesgo brasileño, porque quiebra el escenario base que venía sosteniendo la compresión de primas en los activos locales: la expectativa de que Tarcísio de Freitas encabezaría una candidatura capaz de unificar la derecha y ofrecer al mercado una alternativa con mayor disciplina fiscal.

Durante los últimos meses, la narrativa predominante había sido que, pese al ruido político y al deterioro fiscal bajo la administración de Lula, el riesgo de mediano plazo lucía más balanceado si la oposición lograba articular una figura con credenciales técnicas y pragmatismo económico. Al confirmar que su hijo será su apuesta, Bolsonaro reabre el riesgo de fragmentación interna, deteriora la probabilidad de que surja un candidato competitivo frente a Lula y reaviva temores de que una parte relevante del electorado conservador quede dispersa o sin capacidad de construir un programa económico creíble.

Reacción de los mercados: real, bolsa y swaps ajustan de forma violenta

El impacto en los mercados fue proporcional a la magnitud del cambio en narrativa: el real se depreció 2,5%, el Ibovespa sufrió su peor caída desde 2021 y los swaps escalaron más de 50 pb, reflejando no solo aversión al riesgo sino también un ajuste de expectativas sobre el rumbo fiscal.

El mercado interpretó que una candidatura de Flávio es menos competitiva, con una tasa de rechazo elevada y con señales económicas más inciertas, lo que incrementa la percepción de riesgo político y fiscal alrededor del ciclo electoral de 2026.

Esto incrementa, según la lectura del mercado, las probabilidades de un nuevo mandato de Lula bajo un sesgo fiscal expansivo. La combinación de curva de tasas más empinada, demanda por protección cambiaria y liquidación agresiva en sectores sensibles a política pública muestra que los inversionistas ven este episodio como algo más que un ruido puntual: es un recordatorio de la fragilidad del equilibrio político pre-electoral y de cuán condicionada está la prima de riesgo brasileña a la expectativa de anclaje fiscal.

Aun así, varios gestores destacan que queda un largo tramo hacia 2026 y que el episodio podría abrir negociaciones internas que moderen el impacto inicial, aunque el daño de corto plazo ya está incorporado.

Análisis técnico USDBRL: ruptura alcista y extensión del impulso

La ruptura alcista desde la base de 5,29–5,30 activó una estructura de reversión que ganó impulso al superar 5,34 y posteriormente el retroceso de 5,3892. El disparo final vino con la ruptura firme de 5,4258, que actuaba como resistencia clave y coincidía con el 100% de la proyección de corto plazo.

El avance posterior hacia 5,46–5,47 señala una extensión ordenada del impulso, respaldada por medias móviles girando al alza. Mientras el precio se sostenga por encima de 5,34, el sesgo continúa claramente constructivo, con un objetivo potencial en 5,5556 (161,8%). No obstante, el RSI elevado sugiere riesgo de agotamiento intradía y mayor probabilidad de retrocesos técnicos antes de cualquier intento de seguir escalando.

