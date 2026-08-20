Moderna se dispara por su vacuna contra el cáncer: ¿ qué hay detrás del rally histórico?

El miércoles 19 de agosto las acciones de Moderna cerraron en 174.38 dólares con un avance de 176.97% frente a los 62.96 dólares del cierre previo, el mayor movimiento de un día en la historia de la compañía y uno de los más grandes registrados por una biotecnológica de gran capitalización, con un volumen de 185.1 millones de acciones que superó en 1,819% su promedio de tres meses de 9.6 millones, mientras la capitalización de mercado pasaba de aproximadamente 25 mil millones a 69.6 mil millones de dólares en una sola sesión, un salto de valor cercano a 44 mil millones que equivale a casi triplicar la empresa en cinco horas y media de negociación.

El jueves 20 la reacción se revirtió en buena medida, la acción abrió en 150.14 dólares, marcó un rango de 128.61 a 155.00 y operaba alrededor de 133 dólares con una caída superior a 23%, devolviendo cerca de 18 mil millones de dólares de capitalización y dejando la empresa valuada en torno a 53 mil millones, con un rango de 52 semanas que va de 22.28 a 176.66 dólares.

¿Por qué se dispararon las acciones de Moderna?

Lo que ocurrió se explica en términos simples, Moderna y Merck probaron en pacientes con cáncer de piel una vacuna personalizada que se fabrica a la medida del tumor de cada persona, aplicada junto con Keytruda, el medicamento de inmunoterapia que Merck ya comercializa, y el estudio demostró que esa combinación redujo las recaídas del cáncer más que Keytruda por sí solo, además de frenar que la enfermedad se extendiera a otras partes del cuerpo.

Fueron 1,137 pacientes a quienes ya se les había extirpado el tumor. Es la primera vez que una vacuna contra el cáncer basada en ARN mensajero consigue resultados positivos en la última etapa de pruebas antes de solicitar aprobación, y esa es la verdadera noticia, porque hasta ahora la tecnología de Moderna solo había funcionado comercialmente contra el Covid, un negocio que lleva cuatro años cayendo, mientras que el cáncer abre un mercado de otro tamaño y de otra duración.

El rally de Moderna arrastró a todo el sector biotecnológico

El arrastre sobre el resto del sector fue inmediato, XBI cerró 5.90% arriba e IBB 6.58% arriba, ambos en máximos históricos junto con ARKG que subió 6.7%, con al menos 33 compañías del complejo salud, biotecnología y genómica marcando nuevos máximos de un año en la misma jornada, llevando al sector a su nivel más alto desde el punto álgido de la pandemia.

Merck avanzó 12.4% como el mayor impulso del Dow, BioNTech ganó 21%, Eli Lilly subió 4.0%, Amgen 3.7% y AbbVie 2.6%, mientras el sector salud del S&P 500 subía 2.9% hasta un récord.

Las veinte mayores posiciones del IBB acumulan un alza promedio superior a 43% en 2026 según Bespoke Investment Group, de manera que la rotación hacia biotecnología ya venía en marcha desde meses atrás y este resultado funcionó como confirmación más que como origen.

El short squeeze que amplificó el movimiento de Moderna

Una parte del movimiento tampoco fue fundamental sino mecánica, alrededor de 13.5% de las acciones en circulación estaban vendidas en corto antes de la publicación de los resultados, una de las bases cortas más grandes entre las principales empresas estadounidenses, con un interés corto de 49.77 millones de acciones equivalente a 12.47% del capital y 13.37% del flotante, y un ratio de cobertura de 7.21 días, lo que significa que quienes estaban posicionados a la baja necesitaban más de una semana de volumen normal para salir y tuvieron que hacerlo en una sola sesión contra una oferta inexistente.

Ese mecanismo explica por qué el alza fue de 177% y no de 60% u 80%, y explica también la corrección del día siguiente una vez agotada la cobertura forzada.

Análisis técnico de las acciones de Moderna

En el gráfico diario Moderna fue capaz de testear el último alto de 2024 después de la gran tendencia bajista, nivel que vino a liquidar y a partir de ahí ha tenido una corrección importante, dejando un gap tremendo entre los 67.95 y los 113.79 dólares por acción, con el precio operando actualmente alrededor de 133.31.

Ese máximo en la zona de 175.81 va a ser relevante de romper, ya que en el pasado hubo una acumulación de volumen increíble en ese rango que por supuesto será compleja de superar, y necesitará otro impulso, otro fundamental, para poder lograrlo en el corto plazo.

Mientras eso no ocurra el gap abierto por debajo sigue siendo el imán natural del precio, y cualquier intento de ataque a la zona alta sin catalizador nuevo tiene alta probabilidad de terminar en distribución.

Los cuatro catalizadores que podrían volver a mover a Moderna

La pregunta entonces es cuál sería ese detonante, y hay cuatro que pueden aparecer en los próximos doce a dieciocho meses.

1. Publicación completa de los datos del estudio

El primero es la publicación completa de los datos del estudio, porque hasta ahora solo se informó que los objetivos se cumplieron sin revelar la magnitud del beneficio, y cuando esos números se presenten en un congreso médico el mercado sabrá si el efecto es moderado o si es del tamaño que justifica reescribir los modelos.

2. Trámite regulatorio ante la FDA

El segundo es el trámite regulatorio, la solicitud formal ante la FDA y su aceptación, con la posibilidad de revisión acelerada y un lanzamiento comercial que en el escenario más favorable ocurriría en la primera mitad de 2027.

3. Resultados de la vacuna en otros tipos de cáncer

El tercero, y el de mayor peso, son los resultados en otros tipos de tumor, porque el tratamiento se está probando en nueve estudios de fase 2 y fase 3 que abarcan melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de vejiga y carcinoma de células renales, siendo el pulmón el que ofrece la mayor ventaja de escala con una población potencial estimada por encima de 100 mil pacientes en tratamiento adyuvante en Estados Unidos, de modo que una lectura positiva ahí sería un catalizador de magnitud comparable o superior al de esta semana.

4. Un nuevo movimiento financiero

El cuarto es financiero, un acuerdo ampliado con Merck o una colocación de capital aprovechando el precio actual que elimine la duda sobre la caja.

Valoración de Moderna: ¿está cara después del rally?

Sobre los múltiplos la lectura es incómoda porque Moderna no tiene utilidades, en los últimos doce meses registró ingresos por 2.23 mil millones de dólares con una pérdida neta de 3.15 mil millones y una pérdida por acción de 8.01 dólares, con margen bruto de -66.02% y margen operativo de -109.34%, de modo que no existe P/U ni P/U adelantado y toda la valuación tiene que pasar por ventas.

Con 399.24 millones de acciones en circulación y una posición neta de caja de 5.62 mil millones, el cierre del miércoles en 174.38 dólares dejaba la compañía cotizando a cerca de 31 veces ventas de los últimos doce meses, 33 veces las ventas esperadas de 2026 y alrededor de 29 veces las ventas proyectadas para 2027, con un valor de empresa cercano a 64 mil millones equivalente a 30 veces ventas adelantadas.

En los niveles actuales alrededor de 133 dólares esos múltiplos se moderan a cerca de 24 veces ventas históricas, 25 veces ventas de 2026 y 22 veces ventas de 2027, con un valor de empresa cercano a 48 mil millones, cifras que en el universo de farmacéuticas rentables siguen ubicándose entre cinco y ocho veces por encima de lo habitual.

El consenso recogido por S&P Global proyecta ingresos de 2.11 mil millones en 2026 con crecimiento de 8.35% e ingresos de 2.43 mil millones en 2027 con crecimiento de 15.29%, junto con pérdidas por acción de 8.50 dólares este año y 4.83 dólares el siguiente, cifras que todavía no incorporan ninguna contribución material de la vacuna oncológica.

¿Qué ventas futuras está descontando realmente el mercado?

Con eso queda planteado el punto central para responder si el precio quedó caro o barato, porque el múltiplo publicado mide una empresa que ya no es la que el mercado está comprando, la valuación actual no descuenta 2.43 mil millones de ingresos en 2027 sino una franquicia oncológica que aún no existe, y la forma de aterrizarlo es despejar cuántas ventas pico está implicando el precio.

Aplicando el rango de tres a cinco veces ventas pico que suele usarse para un activo oncológico ya validado clínicamente, el valor de empresa cercano a 48 mil millones implica que el mercado está descontando entre 9.6 mil y 16 mil millones de dólares de ventas pico ajustadas por probabilidad, y el valor de empresa de 64 mil millones que dejó el cierre del miércoles implicaba entre 12.8 mil y 21.3 mil millones.

El contraste con las estimaciones publicadas es directo, Barclays proyectaba ventas anuales de melanoma cercanas a 3 mil millones de dólares hacia 2035, de forma que el incremento de valor del miércoles fue casi quince veces esa cifra.

Morningstar más que duplicó su valor razonable a 163 dólares desde 79 dólares y elevó su estimación de ventas del tratamiento en 2035 a 16.8 mil millones desde 7.2 mil millones asumiendo 100% de probabilidad de aprobación en melanoma, mientras Morgan Stanley señalaba que la valuación ya reflejaba más de 20 mil millones de dólares en ventas pico ajustadas por riesgo, es decir que el melanoma por sí solo no sostiene el precio y lo que se pagó esta semana fue la opcionalidad sobre los demás tumores.

La posición de caja y el riesgo financiero de Moderna

El balance impone la restricción práctica que suele ignorarse en estos movimientos, Moderna cierra con 5.14 mil millones de dólares en efectivo y 1.29 mil millones en deuda para una posición neta de caja de 5.62 mil millones equivalente a 14.08 dólares por acción, con un flujo de caja libre de -1.24 mil millones en los últimos doce meses que el consenso proyecta en -2.87 mil millones para 2026, lo que deja aproximadamente dos años de operación al ritmo de consumo esperado, con un Altman Z-Score de 2.62 y un Piotroski F-Score de 2.

Una acción cotizando entre 130 y 175 dólares le abre a la compañía una ventana de financiamiento que a 46 dólares simplemente no existía, y ese es un uso probable del rally que diluye pero también reduce el riesgo de solvencia en el mediano plazo.

¿Qué dice Wall Street sobre las acciones de Moderna?

Wall Street respondió subiendo precios objetivo sin subir recomendaciones, Bank of America elevó de 40 a 170 dólares mejorando a Neutral, UBS pasó de 50 a 150 dólares manteniendo Neutral, RBC Capital subió de 45 a 130 dólares con Sector Perform, Goldman Sachs reiteró Neutral moviendo de 67 a 120 dólares, Morgan Stanley ajustó de 39 a 89 dólares con Equal Weight y Jefferies reiteró Hold en 60 dólares, con lo cual el consenso de 23 analistas quedó en 89.33 dólares con calificación de Mantener sobre un rango que va de 25 dólares en el extremo bajo a 170 dólares en el alto, y prácticamente todos los objetivos revisados quedaron por debajo del cierre del miércoles.

Moderna después del rally: ¿está cara o barata?

La conclusión operativa es que el precio no admite una respuesta única de caro o barato porque incorpora dos empresas distintas, contra los fundamentales publicados y los múltiplos observables está caro sin discusión, 25 veces ventas adelantadas con margen bruto negativo y quema de caja de 2.87 mil millones no se sostiene bajo ningún estándar comparativo, y contra el escenario donde la plataforma de vacunas personalizadas funciona también en pulmón, vejiga y riñón, el rango de valor razonable se ubica entre los 89 dólares del consenso y los 163 dólares de Morningstar, con el precio actual situándose cerca del punto medio de ese intervalo.

En términos prácticos eso significa que quien compra hoy no está adquiriendo descuento ni pagando prima sobre los fundamentales conocidos sino asignando probabilidad a resultados clínicos que se conocerán entre 2027 y 2030, y esa probabilidad es exactamente lo que el gráfico va a resolver en la zona de 175.81.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.