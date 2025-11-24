📈 Nasdaq 100 sube 2,1%

El aumento del apetito por riesgo no está afectando a los sectores defensivos, como salud y farmacéuticas.

Alphabet vuelve a impulsar los índices tras el lanzamiento de Gemini 3 y su nuevo contrato con la OTAN.

Las acciones estadounidenses extienden el rebote del viernes, intentando borrar la caída reciente que ni siquiera los sólidos resultados de Nvidia lograron detener. El sector tecnológico lidera la subida (Nasdaq 100: +2%, Dow Jones: +0,3%) en un contexto de mayor apetito por riesgo, impulsado por nuevas esperanzas de un recorte de tasas de la Fed en diciembre.

Las expectativas de recorte superaron el 70% el viernes tras los comentarios de John Williams de la Fed de Nueva York, quien afirmó que la política monetaria sigue siendo algo restrictiva. Hoy llegó otra señal dovish de Christopher Waller —considerado candidato a presidir la Fed—, quien destacó las preocupaciones sobre el mercado laboral y expresó su apoyo a un recorte en diciembre.

La vuelta de la retórica más acomodaticia está dando nuevo impulso a Wall Street, respaldada por noticias positivas de gigantes tecnológicos, incluido el lanzamiento de Gemini 3, el nuevo modelo de IA de Alphabet. La compañía también anunció un contrato multimillonario de servicios en la nube con la OTAN.



Las Big Tech impulsan el rally

Las Magnificent 7 registran fuertes avances:

Alphabet: +5,4%

Amazon: +2,5%

Tesla: +6,5%

Meta: +3,4%

Casi todo el sector de semiconductores opera en verde:

Broadcom: +9%

AMD: +4%

Micron: +6,7%

Curiosamente, la euforia tecnológica de hoy no presiona a los sectores defensivos como farmacéuticas y salud:

Pfizer: +1,1%

Merck: +3,5%

Fuente: xStation5

Análisis técnico – Nasdaq 100

El contrato del Nasdaq 100 continúa subiendo pese a la apertura ya positiva. El índice ha superado el retroceso de Fibonacci del 23,6% y avanza hacia una prueba de la media móvil exponencial de 10 días (línea amarilla), que coincide aproximadamente con el nivel de Fibo 38,2% y el límite superior de la geometría.

Superar la caída del jueves abriría la puerta a una recuperación más amplia en Wall Street, apoyada por un RSI neutral. Un rechazo en la EMA de 10 días, sin embargo, señalaría mayor cautela por parte de los inversores antes de la decisión de la Fed.

Fuente: xStation5





