NASDAQ reacciona al alza tras un NFP más débil

Estados Unidos – Nóminas no agrícolas (NFP) de diciembre:

Nóminas no agrícolas (NFP): 50K vs. 70K esperado vs. 64K previo

Tasa de desempleo: 4,4 % (pronóstico 4,5 %, previo 4,6 %)

Ganancias promedio por hora: +0,3 % m/m (en línea con lo esperado) +3,8 % y/y vs. +3,6 % esperado

Sectores: crecimiento en servicios de alimentos, salud y asistencia social; pérdidas en comercio minorista

Revisiones negativas: Octubre: -68K (de -105K a -173K) Noviembre: -8K (de +64K a +56K)

Inicios de vivienda (octubre): 1,246 millones vs. 1,325 millones esperado



Lectura del mercado

El panorama laboral de diciembre no es tan negativo como podría parecer. El dato más relevante es la tasa de desempleo en 4,4 %, por debajo de la proyección de la Fed (4,5 %). Además, la revisión de noviembre la ajustó de 4,6 % a 4,5 %.

Esto llevó a los inversionistas a reforzar probabilidades sobre una pausa en los recortes de tasas de la Fed, tras el informe del Departamento de Trabajo. El resultado:

US100: reacción alcista limitada, probando la barrera de los 25.800 puntos

USD: retroceso

Futuros del Tesoro: a la baja, con menor prima de recorte de tasas para este año



Importancia del NFP

El informe de Nóminas no agrícolas (NFP):

Mide nuevos empleos fuera del sector agrícola, cubriendo la mayor parte de la economía.

Más empleo → economía saludable, mayor presión inflacionaria.

Menos empleo → posible desaceleración, mayor margen para política monetaria expansiva.

Impacta directamente en las decisiones de la Reserva Federal y en los mercados financieros: dólar, bonos y bolsa.

En síntesis, el NFP es un “termómetro económico” que ayuda a evaluar la fortaleza y dirección de la economía.







Fuente: xStation5

__________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí