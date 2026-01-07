Nasdaq100 con reacción mixta a los informes de JOLTS/PMI/Pedidos

EE.UU.: indicadores macroeconómicos PMI de Servicios ISM (EE.UU.): 54,4 vs. 52,2 esperado (previo 52,6) Precios pagados : 64,3 vs. 65,4 previo

Nuevos pedidos : 57,9 vs. 52,9 previo

Empleo: 52,0 vs. 48,9 previo Ofertas de empleo JOLTS (EE.UU.): 7,146 millones

(estimado 7,647 millones; previo 7,670 millones; revisado 7,449 millones) Tasa de vacantes : 4,3% (previo 4,6%; revisado 4,5%)

Renuncias : 3,161 millones (estimado 2,995 millones; previo 2,941 millones; revisado 2,973 millones)

Tasa de renuncias : 2,0% (previo 1,8%; revisado 1,9%)

Despidos : 1,687 millones (estimado 1,816 millones; previo 1,854 millones; revisado 1,850 millones)

Tasa de despidos: 1,1% (previo 1,2%) Pedidos de bienes durables (EE.UU.) – octubre (m/m): -2,2%

(estimado -2,2%; previo -2,2%) Bienes durables excluyendo transporte (m/m) : 0,1% (estimado 0,2%; previo 0,2%)

Pedidos de bienes de capital no defensa excl. aeronaves (m/m) : 0,5% (previo 0,5%)

Envíos de bienes de capital no defensa excl. aeronaves (m/m): 0,8% (previo 0,7%) Lectura general:

Sólido dato del ISM de servicios, con la actividad del sector expandiéndose en diciembre al ritmo más rápido en más de un año, impulsada por una demanda robusta y una mejora en la contratación. En contraste, los datos JOLTS muestran debilidad. Pese a este mix, la presión inicial sobre la renta variable estadounidense se revirtió. En conjunto, los informes no apuntan a una única conclusión clara para el mercado: la debilidad del mercado laboral y de los pedidos de bienes durables se compensa con PMI de servicios elevados. No obstante, el rápido rebote de las acciones tras la publicación podría indicar que el mercado incrementa la probabilidad de futuros recortes de tasas en EE.UU., un escenario generalmente favorable para la renta variable. Nasdaq 100 (M1) Fuente: xStation5 _______ 👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.