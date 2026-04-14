NFIB de EE. UU. mucho más débil de lo esperado

- El optimismo de pequeñas empresas cae con fuerza, señalando deterioro del ciclo económico.
- Aumenta la incertidumbre y presión de costos, especialmente por energía.
- Se debilitan inversión y expectativas, elevando riesgos a la baja para el crecimiento.
- El optimismo de pequeñas empresas cae con fuerza, señalando deterioro del ciclo económico.
- Aumenta la incertidumbre y presión de costos, especialmente por energía.
- Se debilitan inversión y expectativas, elevando riesgos a la baja para el crecimiento.
El optimismo de las pequeñas empresas en EE. UU. se debilitó de forma marcada en marzo, lo que señala un deterioro en los fundamentales del ciclo económico. El principal factor detrás de la caída fue un fuerte deterioro en la percepción de rentabilidad y en las expectativas sobre las condiciones futuras del negocio.
Al mismo tiempo, el aumento de la incertidumbre y de las presiones de costos, especialmente relacionadas con la energía, está influyendo cada vez más en las decisiones de inversión y precios. El informe NFIB es especialmente relevante, ya que las pequeñas empresas de su muestra emplean alrededor del 40% de la fuerza laboral en EE. UU.
Resumen de los datos NFIB de marzo
Índice de optimismo NFIB: cae 3 puntos hasta 95,8 (por debajo del promedio histórico de 98), frente a 97,9 esperado y 98,8 previo
Índice de incertidumbre: sube a 92 (muy por encima del promedio histórico de 68)
Rentabilidad empresarial: mayor deterioro, con el balance cayendo 11 puntos hasta -25%
Expectativas empresariales: tercera caída consecutiva, hasta 11% (nivel más bajo desde octubre de 2024)
Mercado laboral
El índice de empleo cae a 101,6, aunque se mantiene por encima de los promedios históricos
Las presiones salariales se moderan, con menos empresas aumentando o planeando subir salarios
Inversión y actividad
Planes de gasto de capital: 16% de las empresas (nivel más bajo desde 2009)
Ventas: el balance cae a -5%, rompiendo una racha de cuatro meses de mejora
Inventarios: caída en los planes de inversión (-5%)
Costos y precios
El aumento de los precios del petróleo genera presión sobre márgenes y traslado de costos
Los precios actuales aumentan (25%), pero los aumentos planificados disminuyen → señal de debilidad en la demanda
Cadenas de suministro
El 62% de las empresas reporta disrupciones (aumento mensual)
Las disrupciones son principalmente moderadas o leves
Evaluación de condiciones empresariales
Disminuyen las evaluaciones de condiciones “buenas” y aumentan las de “regulares”, lo que refleja una erosión en la calidad del crecimiento
Los datos NFIB indican que la economía está entrando en una fase de desaceleración impulsada por costos. El debilitamiento de la inversión y de las expectativas apunta a riesgos bajistas para el crecimiento en los próximos trimestres, en línea con la reciente caída en las estimaciones del PIB de EE. UU..
El mercado laboral se mantiene relativamente estable por ahora, pero los indicadores adelantados ya muestran deterioro.
Fuente: xStation5
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