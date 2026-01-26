Noticias de criptomonedas: Bitcoin retrocede a los 87.000 dólares ¿Señal de mercado bajista?

Bitcoin retrocede hoy hacia la zona de los 87.000 dólares, tras una ola de liquidaciones que totaliza cientos de millones de dólares. En paralelo, los ETF de criptomonedas registraron la semana pasada la mayor salida semanal de capitales desde mediados de noviembre de 2025, con un total de 1.730 millones de dólares. Esto representa un giro abrupto respecto a la semana finalizada el 17 de enero, cuando los fondos cripto captaron más de 2.170 millones de dólares.

En esta ocasión, Ethereum concentró por sí solo cerca de 630 millones de dólares en salidas, marcando la segunda mayor salida semanal de capitales jamás registrada para este activo.

Hasta ahora, las principales excepciones han sido los ETF vinculados a Solana (alrededor de 17 millones de dólares en entradas) y Chainlink (cerca de 4 millones de dólares). Predomina un claro tono de risk-off: la magnitud y amplitud de las salidas sugieren que la confianza de los inversionistas aún no se ha recuperado plenamente de los shocks previos, mientras el contexto macroeconómico continúa presionando al sector.

Según CoinShares, la mayor parte de la presión vendedora provino de inversionistas con base en Estados Unidos. El sentimiento frágil se ha mantenido desde el denominado flash crash de octubre de 2025.

Las caídas han sido impulsadas, entre otros factores, por:

Expectativas más débiles de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal : los mercados asignan una probabilidad muy baja a un recorte, cercana al 3% , de acuerdo con la herramienta CME FedWatch .

Ausencia de un rebote sostenido tras la corrección de octubre, lo que mantiene cautelosas a las estrategias de seguimiento de tendencia y de gestión de riesgo.

Decepción con la narrativa de “cobertura frente a la depreciación monetaria”: pese a los elevados déficits fiscales y al aumento de la deuda pública, las criptomonedas no han logrado reafirmar de forma convincente su rol como protección frente a la depreciación de las divisas, lo que ha llevado a algunos inversionistas a reducir exposición en el corto plazo.

El mercado sigue en busca de un catalizador —y, por ahora, no lo encuentra—. A menos que mejoren las expectativas macroeconómicas, se reactive el impulso de precios o el sector cripto reconstruya una narrativa sólida, la presión sobre los flujos de fondos podría persistir, aumentando el riesgo de una fase bajista más profunda.

Flujos en ETF

Al analizar los flujos recientes de fondos cripto, las últimas cinco sesiones muestran salidas claramente negativas en Ethereum, lo que sugiere una menor actividad de los fondos y una desaceleración de la demanda minorista, no solo en Ethereum, sino también en Bitcoin.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Gráfico de Bitcoin y Ethereum (intervalo D1)

Bitcoin acumula una caída superior al 30% desde su máximo histórico, mientras que Ethereum retrocede más de 50%. El RSI de Bitcoin se sitúa en 41, aún relativamente lejos de los niveles de sobreventa que suelen observarse tras eventos de capitulación relevantes. Ethereum presenta una configuración similar: pese a la fuerte corrección, todavía no hay señales claras de capitulación.

Los niveles de referencia on-chain más relevantes para Bitcoin incluyen actualmente los 96.500 dólares (base de costo de los tenedores de corto plazo), 87.500 dólares (media de los inversionistas activos) y dos referencias cíclicas clave: 81.000 dólares (True Market Mean) y 56.000 dólares (Precio Realizado).

El True Market Mean representa un promedio más realista del mercado en su conjunto, ya que suele reflejar la porción del suministro que se negocia activamente, mientras que el Precio Realizado corresponde al costo promedio de adquisición de todo el mercado de Bitcoin, siendo una referencia clásica de ciclo. Históricamente, Bitcoin ha cotizado por debajo del Precio Realizado durante mercados bajistas profundos, como ocurrió en 2020 y 2022.

Fuente: xStation5



Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí