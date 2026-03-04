Nuevo aumento en inventarios de petróleo; el WTI se acerca a los $74

Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos aumentaron en casi 3,4 millones de barriles la semana pasada, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, que apuntaban a un incremento de 3 millones de barriles. En la semana anterior, los inventarios ya habían registrado un fuerte aumento cercano a 16 millones de barriles.

Inventarios energéticos:

Petróleo crudo: +3,4 millones de barriles (previsión: +3 millones; previo: +16 millones)

Gasolina: -1,7 millones de barriles (previsión: -2,0 millones; previo: -1,0 millones)

Destilados: +0,4 millones de barriles (previsión: -2,4 millones; previo: +0,25 millones)

Los últimos datos del sector energético, junto con la evolución geopolítica, están configurando una narrativa compleja para el mercado petrolero.

Por un lado, el nuevo aumento en los inventarios de crudo confirma una acumulación significativa de oferta en Estados Unidos, en línea con lo que esperaba el mercado. Por otro lado, los inventarios de gasolina continúan disminuyendo, lo que sugiere una demanda sólida por combustibles refinados.

A pesar de estas señales provenientes del mercado doméstico estadounidense, el comportamiento del petróleo sigue fuertemente condicionado por la evolución del conflicto en Medio Oriente. La prima de riesgo geopolítico continúa siendo el principal factor detrás de la volatilidad reciente en los precios.

En este contexto, el WTI está retrocediendo hacia la zona de los 74 dólares por barril, a medida que aumenta la confianza del mercado en que el conflicto podría resolverse más rápido de lo inicialmente temido, reduciendo el riesgo de una interrupción prolongada en el suministro global.

Fuente: xStation.