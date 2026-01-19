- La escalada de tensiones comerciales y geopolíticas ha aumentado la incertidumbre global, debilitando los activos estadounidenses y fortaleciendo el euro y los metales preciosos.
El riesgo geopolítico ha vuelto a cobrar protagonismo tras la amenaza del presidente Donald Trump de intensificar los aranceles contra sus aliados europeos para forzar concesiones sobre Groenlandia. La perspectiva de un conflicto comercial cada vez mayor, sumada a las tensiones abiertas dentro de la OTAN, ha incrementado drásticamente la incertidumbre política. Los inversores respondieron reduciendo su exposición a las acciones estadounidenses y el dólar, mientras que el euro y los metales preciosos se fortalecieron.
En este escenario, el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, consolidando su papel como activo refugio en tiempos turbulentos. Europa y el Reino Unido anunciaron inmediatamente medidas de represalia, al tiempo que manifestaron su disposición a negociar antes de que los aranceles entren en vigor formalmente. La Unión Europea se prepara para restablecer un paquete de aranceles de represalia de 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, que se suspendió el año pasado y podría volver a aplicarse automáticamente el 6 de febrero si las negociaciones fracasan.
El oro se beneficia de las entradas de capital que buscan protección ante las crisis políticas, los riesgos comerciales y la creciente probabilidad de fragmentación del orden internacional actual.
El mes de enero es históricamente favorable para el oro en términos estacionales. El actual repunte de precios se ve reforzado por las elevadas tensiones geopolíticas.
Precio del oro
El precio del oro continúa rompiendo niveles sucesivos y se acerca a los 4.700 dólares la onza.
