Nvidia acelera Rubin y refuerza su ventaja en IA mientras AMD intensifica la competencia

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que los procesadores de centros de datos Rubin ya están en producción y que los clientes podrán probar la tecnología pronto. Según explicó, la creciente complejidad del software de inteligencia artificial está sobrecargando los recursos computacionales actuales, lo que impulsa la necesidad de más capacidad en centros de datos.

Durante CES en Las Vegas, Huang detalló que los seis chips de esta nueva generación —nombrados por la astrónoma Vera Rubin— ya regresaron de los socios fabricantes y se implementarán en clientes en la segunda mitad del año. Nvidia aseguró que Rubin es 3,5 veces mejor en entrenamiento y cinco veces mejor en ejecución de software de IA que Blackwell. Además, una nueva unidad central de procesamiento incluye 88 núcleos y promete el doble de rendimiento respecto del componente que reemplaza.

En el mercado, las acciones subieron un 2% hasta 191,86 dólares en Nueva York el martes, acumulando un alza cercana al 28% en el último año. Aun así, en Wall Street persisten dudas por el aumento de la competencia y por si la inversión en IA podrá sostener el ritmo, especialmente porque grandes operadores de centros de datos también están desarrollando sus propios aceleradores.

China y el chip H200: demanda alta y licencias en revisión

Nvidia también señaló una fuerte demanda del chip H200 en China y mencionó que la administración Trump considerará permitir los envíos. La directora financiera, Colette Kress, indicó que ya se han presentado solicitudes de licencia y que el gobierno estadounidense está decidiendo. Independientemente del resultado, sostuvo que Nvidia tiene suficiente suministro para atender a China sin afectar envíos a otras regiones.

AMD en el centro del foco: Lisa Su y la carrera por los centros de datos

Mientras Nvidia impulsa Rubin, la competencia con AMD se vuelve más visible: Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices (AMD), tenía previsto dar una presentación magistral en el CES. El mensaje de Nvidia, producción lista y despliegue en el segundo semestre eleva la exigencia para el resto del sector, especialmente para AMD, que busca crecer en el mercado de aceleradores para IA y cargas de trabajo de centros de datos.

DGX SuperPod, modularidad y expansión a nuevos sectores

Rubin también formará parte de la supercomputadora DGX SuperPod e incluirá componentes de red y conectividad, además de poder adquirirse como producto individual para usos modulares. Nvidia remarcó que los sistemas basados en Rubin serían más económicos de operar que los de Blackwell, al entregar los mismos resultados con menos componentes.

Según la compañía, Microsoft y otros grandes proveedores cloud estarían entre los primeros en implementar el nuevo hardware en el segundo semestre. Por ahora, gran parte del gasto proviene de presupuestos de capital de unos pocos clientes, como Microsoft, Google Cloud y AWS. En paralelo, Nvidia busca extender la adopción de IA a sectores como robótica, salud e industria pesada, y anunció herramientas para acelerar el desarrollo de vehículos y robots autónomos.