La bolsa hoy: petróleo en tensión y Wall Street pendiente del IPC

Las bolsas asiáticas suben con fuerza pese a la tensión geopolítica y el giro hawkish del RBA.

La AIE estudia la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de la historia.

EE. UU. destruye embarcaciones iraníes en Ormuz y el petróleo vuelve a reaccionar con extrema sensibilidad.

Conclusiones clave EE. UU. destruye embarcaciones iraníes en Ormuz y el petróleo vuelve a reaccionar con extrema sensibilidad.

La AIE estudia la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de la historia.

Las bolsas asiáticas suben con fuerza pese a la tensión geopolítica y el giro hawkish del RBA.

La tensión en Ormuz aumenta tras la destrucción de embarcaciones iraníes El ejército estadounidense informó de la destrucción de 16 embarcaciones iraníes diseñadas para colocar minas cerca del Estrecho de Ormuz con el fin de evitar interrupciones en el transporte marítimo. El presidente Trump advirtió a Irán contra cualquier intento de minar la ruta.

diseñadas para colocar minas cerca del Estrecho de Ormuz con el fin de evitar interrupciones en el transporte marítimo. El presidente Trump advirtió a Irán contra cualquier intento de minar la ruta. El mercado del petróleo sigue siendo muy sensible a los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está considerando la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de la historia. El volumen previsto superaría los 182 millones de barriles liberados durante la crisis Rusia–Ucrania en 2022.

a los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está considerando la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de la historia. El volumen previsto superaría los 182 millones de barriles liberados durante la crisis Rusia–Ucrania en 2022. Otro buque portacontenedores informó daños causados por un ataque con misiles cerca de los Emiratos Árabes Unidos, cerca del Estrecho de Ormuz. El incidente pone de relieve la creciente amenaza para las rutas comerciales. Las bolsas asiáticas suben pese a la escalada geopolítica El Nikkei japonés ganó más de un 2%, superando el nivel de 55.000 puntos, mientras que el sector chino de tecnología de nueva energía subió más de un 3%. El índice chino CH50cash gana un 1,30%.

superando el nivel de 55.000 puntos, mientras que el sector chino de tecnología de nueva energía subió más de un 3%. El índice chino CH50cash gana un 1,30%. Los economistas esperan en gran medida que el Banco de Japón mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión. Al mismo tiempo, la mayoría de las previsiones apuntan a que los tipos subirán hasta el 1% a mediados de 2026. El mercado está descontando posibles primeras subidas ya en abril o junio. El tono hawkish del RBA impulsa al dólar australiano Comentarios de tono hawkish del vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, aumentaron las expectativas de endurecimiento monetario. Varios grandes bancos ahora prevén subidas de tipos tanto en marzo como en mayo. El cambio en las expectativas se debe a la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo pueda volver a impulsar la inflación.

Andrew Hauser, aumentaron las expectativas de endurecimiento monetario. Varios grandes bancos ahora prevén subidas de tipos tanto en marzo como en mayo. El cambio en las expectativas se debe a la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo pueda volver a impulsar la inflación. Los comentarios hawkish están apoyando al dólar australiano, que es hoy una de las divisas más fuertes del mercado forex.

que es hoy una de las divisas más fuertes del mercado forex. El par AUD/USD sube un 0,80% hasta niveles no vistos desde mediados de 2022. El movimiento está impulsado por el aumento de expectativas de subidas de tipos del RBA y por la mejora de las perspectivas macroeconómicas. El IPC de EE. UU. marcará el tono del mercado en un contexto de inflación incierta Más tarde hoy se publicará el informe mensual del IPC de EE. UU. correspondiente a febrero. Goldman Sachs prevé un aumento del 0,17% m/m en el índice subyacente, por debajo del consenso del mercado. El banco espera que la inflación subyacente anual se sitúe en torno al 2,42%. Las caídas en los precios de coches usados y un crecimiento más lento de los costes de vivienda podrían ayudar a limitar la presión inflacionaria.

correspondiente a febrero. Goldman Sachs prevé un aumento del 0,17% m/m en el índice subyacente, por debajo del consenso del mercado. El banco espera que la inflación subyacente anual se sitúe en torno al 2,42%. Las caídas en los precios de coches usados y un crecimiento más lento de los costes de vivienda podrían ayudar a limitar la presión inflacionaria. El aumento de los precios del petróleo aún no será visible en el informe de febrero. Oracle sorprende con resultados sólidos Oracle sube un 8,70% en el after-hours tras sus resultados del tercer trimestre fiscal. La compañía presentó cifras mejores de lo esperado gracias a la fuerte demanda de servicios en la nube. Los ingresos alcanzaron 17.190 millones de dólares, superando las previsiones, y los márgenes operativos también fueron más altos. El valor de los contratos en cartera (RPO) aumentó a 553.000 millones de dólares, lo que indica una fuerte demanda futura. La empresa elevó su previsión de ingresos hasta 90.000 millones de dólares.

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