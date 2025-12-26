Nvidia firma acuerdo con Groq para integrar chips de baja latencia

-
Nvidia acuerda una licencia con Groq para sumar chips de baja latencia a sus productos de IA
Nvidia Corp. acordó un acuerdo de licencia con la startup de inteligencia artificial Groq, obteniendo el derecho a agregar un nuevo tipo de tecnología a sus productos. Este movimiento refuerza la estrategia de Nvidia de expandir su alcance en el auge de la IA, incorporando capacidades técnicas que pueden mejorar el desempeño de soluciones actuales y, sobre todo, acelerar el desarrollo de productos futuros.
En paralelo, el anuncio también marca un cambio relevante para Groq: la compañía continuará operando de forma independiente, pero con ajustes de liderazgo y con parte de su equipo directivo sumándose a Nvidia para apoyar la ejecución del plan tecnológico.
Qué incluye el acuerdo de licencia entre Nvidia y Groq
El acuerdo de licencia permitirá a Nvidia utilizar los chips de baja latencia de Groq, lo que agregará nuevas capacidades a los productos de Nvidia y abrirá nuevas áreas del mercado. En otras palabras, Nvidia asegura el derecho de uso de una tecnología específica, con el objetivo de integrar el diseño de chips de Groq dentro de su hoja de ruta.
Integración tecnológica: cómo impacta en productos futuros
La empresa más grande del mundo que cotiza en bolsa ha pagado por el derecho a usar la tecnología de Groq e integrará el diseño de sus chips en futuros productos. Este punto es clave: no se trata solo de un acuerdo comercial, sino de un paso para incorporar una arquitectura con foco en baja latencia, que suele ser crítica en aplicaciones donde el tiempo de respuesta y la eficiencia son determinantes.
Además, el acuerdo contempla apoyo directo desde el talento interno de Groq. Algunos ejecutivos de la startup dejarán la empresa para unirse a Nvidia y contribuir a este esfuerzo, según informaron las compañías.
Groq seguirá independiente: nuevo CEO y salida de ejecutivos hacia Nvidia
Groq continuará como una compañía independiente con un nuevo director ejecutivo, y algunos de sus ejecutivos, incluido el CEO Jonathan Ross, se unirán a Nvidia para ayudar a integrar el diseño de sus chips en productos futuros.
Groq continuará como empresa independiente con un nuevo director ejecutivo, según anunció el miércoles en una publicación en su sitio web. Este reordenamiento busca asegurar continuidad operativa en Groq, mientras Nvidia gana capacidad de ejecución para llevar la tecnología Groq hacia su propio ecosistema de productos.
