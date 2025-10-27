¿OPEP+ aumentará la producción en la próxima reunión? ❓🛢️ El petróleo, en estancamiento

- Los precios del petróleo se consolidan tras recientes alzas, antes de la reunión de la OPEP+.
- El mercado espera un aumento de producción de 137.000 barriles diarios.
- Los delegados están a la espera del resultado de las negociaciones comerciales entre China, India y Estados Unidos.
Los futuros del crudo Brent (petróleo) vuelven a rebotar desde la resistencia en torno a los 65,50 dólares por barril, tras informes de prensa que indican que la OPEP+ planea un nuevo —aunque modesto— aumento de producción en su próxima reunión del domingo 2 de noviembre.
Según el último reporte de Bloomberg, que cita a dos delegados del cartel, la OPEP+ tiene la intención de votar a favor de incrementar la producción en 137.000 barriles diarios adicionales. Si bien el escenario base contempla restaurar la producción a cerca de 1,66 millones de barriles por día, aún no existe consenso sobre el ritmo de una eventual expansión posterior.
Algunos delegados señalan que el resultado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos, China e India —donde las sanciones a las importaciones de energía rusa constituyen un punto clave— también podría influir en la decisión final. No obstante, Riad sigue enfatizando la necesidad de recuperar la cuota de mercado del cartel frente al aumento de la producción petrolera en EE. UU., por lo que es poco probable que haya un cambio en la estrategia de la OPEP+ mientras los precios se mantengan por encima de los 60 dólares por barril.
El contrato de petróleo (OIL) se encuentra hoy en fase de consolidación justo por debajo del límite inferior de la zona de amortiguamiento, situada entre los 65,50 y 66,50 dólares.
Fuente: xStation5
