Orlen, la mayor empresa cotizada de Europa Central, cae mientras el petróleo baja de los 80 USD

La mayor empresa de Europa Central, la polaca Orlen (PKN.PL), ha visto caer sus acciones cerca de un 15% desde sus máximos recientes después de que los precios del petróleo crudo se desplomaran en los mercados globales tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz, donde se espera que las restricciones al transporte marítimo continúen relajándose en los próximos días.

Es difícil identificar algún factor importante detrás de la caída más allá del fuerte movimiento de los precios del petróleo, que tienen un impacto sustancial sobre los márgenes y la rentabilidad de Orlen. La reciente acción del precio también pone de manifiesto hasta qué punto la compañía sigue dependiendo de los acontecimientos en los mercados energéticos globales.

Las previsiones actualizadas del petróleo tras el acuerdo con Irán apuntan, en general, a precios más bajos en comparación con los niveles observados a comienzos de esta primavera. Entre las mayores instituciones financieras, solo el Banco Mundial mantiene una previsión para el Brent superior a los 90 USD por barril. Hasta ahora, el Brent ha retrocedido hasta aproximadamente 78,6 USD por barril, desde casi 120 USD por barril registrados el 9 de marzo de 2026.

Las instituciones revisan sus previsiones tras el acuerdo con Irán

Goldman Sachs ahora espera que el Brent promedie alrededor de 80 USD por barril en el cuarto trimestre de 2026, frente a su previsión anterior de 90 USD por barril .

ahora espera que el promedie alrededor de en el cuarto trimestre de 2026, frente a su previsión anterior de . Morgan Stanley también ha reducido sus expectativas, proyectando un Brent cercano a 90 USD por barril en el tercer trimestre de 2026 y 80 USD por barril en el cuarto trimestre.

también ha reducido sus expectativas, proyectando un Brent cercano a en el tercer trimestre de 2026 y en el cuarto trimestre. Aún más bajista es Citi , que espera que el Brent promedie aproximadamente 75 USD por barril en el tercer trimestre de 2026 antes de descender hasta alrededor de 70 USD por barril hacia finales de año.

, que espera que el Brent promedie aproximadamente en el tercer trimestre de 2026 antes de descender hasta alrededor de hacia finales de año. Las previsiones para 2027 son incluso más bajas. Goldman Sachs espera que el Brent promedie alrededor de 75 USD por barril, mientras que Citi proyecta una caída hacia los 65 USD por barril.

Sin embargo, no todas las instituciones comparten una visión tan pesimista. El Banco Mundial continúa esperando precios promedio del petróleo cercanos a 94 USD por barril en 2026, citando riesgos persistentes por el lado de la oferta e incertidumbre geopolítica. Mientras tanto, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) prevé una disminución gradual de los precios del Brent durante la segunda mitad del año, con el crudo alcanzando aproximadamente 79 USD por barril al cierre de 2026.

El petróleo sigue siendo el principal impulsor de Orlen

El gráfico anterior ilustra claramente la fuerte relación entre el precio de las acciones de Orlen y los precios del petróleo crudo. Aunque Orlen se ha convertido en un grupo energético diversificado con una exposición significativa a refinación, petroquímica, generación eléctrica, gas y negocios minoristas, los inversores continúan considerando a la compañía principalmente como un reflejo de las condiciones del mercado energético.

Los precios más bajos del petróleo suelen traducirse en expectativas de beneficios más débiles, especialmente cuando están acompañados por una disminución de los márgenes de refinación y un entorno macroeconómico menos favorable.

Al mismo tiempo, la reciente corrección puede indicar que los inversores están comenzando a descontar un período prolongado de precios más bajos para las materias primas, tras la reducción de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Orlen (PKN.PL), gráfico D1

La reciente caída de las acciones de Orlen refleja tanto la fuerte corrección de los precios del petróleo crudo como las crecientes expectativas de que el Brent permanezca significativamente por debajo de los máximos alcanzados a principios de este año. A menos que los mercados energéticos experimenten un nuevo shock de oferta o que las tensiones geopolíticas vuelvan a intensificarse, los menores precios del petróleo podrían seguir afectando negativamente el sentimiento de los inversores hacia la acción en los próximos meses.

Fuente: xStation5