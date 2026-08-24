La debilidad del dólar no es simplemente un movimiento más dentro del mercado de divisas. Cuando la moneda de reserva mundial pierde terreno, cambia el coste de financiación, se reduce la presión sobre los deudores internacionales y aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares. Oro, mercados emergentes y materias primas suelen aparecer entonces entre los principales beneficiados. Pero ¿estamos ante un ajuste temporal o ante un movimiento con capacidad para prolongarse?

¿Por qué el dólar continúa mostrando debilidad?

El índice dólar ha descendido hacia la zona de 98,8 puntos y ha perdido su media de 200 sesiones por primera vez en más de tres meses. En nuestros análisis anteriores habíamos señalado los 99,92 como la referencia que debía superarse para comenzar a hablar de una recuperación. Mientras permaneciera por debajo, la estructura continuaría favoreciendo la debilidad de la divisa estadounidense, como así se demostró después.

Evolución reciente del índice dólar y principales niveles técnicos.

Lo más significativo no es únicamente que el dólar haya caído, sino que no haya conseguido recuperarse cuando las rentabilidades de la deuda estadounidense volvieron a subir. Normalmente, unos tipos de mercado más elevados aumentan la remuneración de los activos denominados en dólares y atraen capital. La ruptura reciente de esa relación indica que los inversores no están mirando solamente el diferencial de tipos. También están valorando el riesgo fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública.

La deuda de Estados Unidos aumenta la presión sobre el dólar

El Tesoro estadounidense ha anunciado que duplicará, como mínimo, el tamaño de determinadas recompras de bonos de largo plazo, desde 2.000 hasta 4.000 millones de dólares por operación. La medida busca mejorar la liquidez en los vencimientos comprendidos entre diez y treinta años, después de que el aumento de las rentabilidades encareciera las hipotecas, los préstamos empresariales y la financiación del propio Gobierno.

Estas recompras no equivalen a un programa de expansión cuantitativa de la Reserva Federal ni reducen por sí mismas la deuda. El Tesoro retira determinados bonos mientras continúa financiando el déficit mediante otras emisiones. Sin embargo, el mercado ha interpretado la intervención como una señal de que las autoridades no desean permitir una subida descontrolada de los costes de financiación.

Con la deuda federal por encima de los 40 billones de dólares, cualquier intento de contener las rentabilidades sin corregir previamente el déficit alimenta el temor a una futura represión financiera. El mercado empieza a contemplar la posibilidad de que Estados Unidos necesite convivir durante años con tipos reales reducidos, mayor intervención sobre la curva o una depreciación gradual de la moneda. En ese escenario, los activos escasos y reales recuperan protagonismo.

El oro se beneficia de la debilidad del dólar



Evolución diaria del oro y su media móvil de 200 sesiones.

El oro es el beneficiario más evidente. Cuando el dólar cae, el metal se abarata para los inversores que utilizan euros, yenes, yuanes o libras. Una onza puede mantener el mismo precio en dólares, pero costar menos en moneda local. Eso amplía la demanda internacional y favorece la entrada de capital.

Sin embargo, la subida actual del oro va más allá de esa relación mecánica. El metal está actuando también como cobertura frente al deterioro fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas. Durante la última semana avanzó alrededor de un 5% y alcanzó sus niveles más altos desde mayo, a pesar de que las rentabilidades nominales de la deuda estadounidense continúan elevadas.

En el instrumento que venimos siguiendo, el oro ha conseguido ir consolidando en gráfico de 1H y dando retrocesos interesantes por el camino desde nuestro último análisis.

Evolución del oro en gráfico de una hora.

Los bancos centrales refuerzan la demanda de oro

La demanda de los bancos centrales añade un componente estructural. El Consejo Mundial del Oro calcula que las compras oficiales netas alcanzaron 289 toneladas durante el segundo trimestre de 2026, un 62% más que un año antes. China y Polonia estuvieron entre los compradores más activos. Estas instituciones buscan diversificar sus reservas y reducir su dependencia de activos denominados exclusivamente en dólares.

La plata también participa del movimiento

La plata participa del mismo movimiento, aunque con una volatilidad mucho mayor. El metal se mantiene alrededor de los 69 dólares por onza y continúa por encima de los 67 que habíamos señalado como referencia en el análisis anterior. Mientras conserve esa zona, las consolidaciones siguen favoreciendo el escenario alcista.

A diferencia del oro, la plata combina demanda monetaria e industrial. Se beneficia de la debilidad del dólar y de la búsqueda de activos reales, pero también depende de la fabricación de componentes eléctricos, centros de datos, automóviles, redes energéticas y paneles solares. El mercado acumula cinco años consecutivos de déficit y el Silver Institute espera un sexto desequilibrio en 2026, cercano a 46 millones de onzas.

La oferta minera tiene además una respuesta limitada. Buena parte de la plata se obtiene como subproducto de minas de cobre, zinc, plomo y oro. Una subida de su precio no provoca automáticamente un aumento equivalente de la producción. Esa rigidez puede amplificar los movimientos cuando la demanda inversora y la industrial coinciden.

No obstante, la plata no es simplemente un oro más barato. Una desaceleración mundial puede perjudicar su consumo industrial, aunque continúe la demanda monetaria. También existe un proceso de reducción de la cantidad de plata utilizada en las células fotovoltaicas. Por eso suele superar al oro durante las fases alcistas más intensas, pero también retrocede con mayor violencia cuando aumenta la aversión al riesgo.

Los mercados emergentes, otro ganador de un dólar débil

Los mercados emergentes forman el segundo gran grupo beneficiado. Empresas y gobiernos de numerosos países mantienen deudas, importaciones o compromisos financieros denominados en dólares. Cuando la moneda estadounidense se debilita frente a las divisas locales, el valor real de esas obligaciones disminuye y se libera capacidad financiera.

Un dólar más débil también suele favorecer las entradas de capital. Los inversores internacionales buscan rentabilidad fuera de Estados Unidos y encuentran tipos reales más elevados, valoraciones inferiores y monedas con potencial de apreciación. La ganancia puede producirse tanto por la subida del activo local como por la recuperación de su divisa.

El Banco de Pagos Internacionales ha explicado que una depreciación del dólar tiende a relajar las condiciones financieras en las economías emergentes mediante el canal del balance y el aumento de la tolerancia al riesgo. La mejora es ahora potencialmente más resistente que en ciclos anteriores porque muchos países han desarrollado mercados de deuda en moneda local, acumulado reservas y fortalecido la credibilidad de sus bancos centrales.

¿Qué países emergentes pueden beneficiarse más?

Los exportadores de materias primas, como Brasil, Chile, Perú, Sudáfrica o Indonesia, pueden recibir un doble apoyo. Una divisa estadounidense más débil favorece los precios de los recursos que exportan y, al mismo tiempo, reduce la presión financiera sobre sus economías. Las compañías mineras y los productores agrícolas también pueden mejorar sus ingresos si las materias primas suben más deprisa que sus costes locales.

No todos los emergentes se benefician de la misma manera. Los importadores de energía pueden ver parcialmente anulada la ventaja cambiaria si el petróleo o el gas suben con fuerza. Los países con desequilibrios fiscales, escasas reservas o inestabilidad política seguirán siendo vulnerables. Un dólar débil ayuda, pero no convierte una mala política económica en una buena inversión.

Las materias primas también reciben apoyo del dólar débil

El tercer beneficiario son las materias primas. La mayoría se negocia internacionalmente en dólares. Cuando la moneda estadounidense cae, el cobre, el petróleo, el trigo o el café resultan relativamente más baratos para los compradores que utilizan otras monedas. Esto puede estimular la demanda y permitir que los productores aumenten los precios sin elevar en la misma proporción el coste para el consumidor extranjero.

Los metales industriales cuentan además con el respaldo de inversiones estructurales en electrificación, redes eléctricas, centros de datos y defensa. El cobre ha vuelto a superar los 14.000 dólares por tonelada, favorecido por la debilidad del dólar y por las expectativas de demanda vinculadas a la infraestructura energética.

Compras de oro de bancos centrales y precio del cobre.

Sin embargo, el efecto monetario no elimina los fundamentales individuales. El petróleo seguirá dependiendo de la oferta, de las decisiones de los productores y de la situación en Oriente Medio. Los productos agrícolas responderán principalmente a las cosechas y al clima. Los metales industriales necesitarán que China y la actividad manufacturera mundial mantengan suficiente demanda.

Un dólar débil no beneficia a todas las materias primas por igual

El Banco Mundial todavía espera que el conjunto de las materias primas registre una caída aproximada del 7% durante 2026, debido a la moderación del crecimiento, la abundancia de oferta energética y las tensiones comerciales. Para los metales preciosos, en cambio, mantiene una perspectiva más favorable. Esto demuestra que un dólar débil es un viento de cola, no un motor capaz de arrastrar por sí solo a todos los mercados.

Previsión para las materias primas en 2026 frente al avance reciente del oro.

¿Qué podría cambiar el escenario para el dólar?

La principal amenaza sería una recuperación de la divisa estadounidense. Un dato de inflación más fuerte, un mensaje restrictivo de la Reserva Federal o una subida de los tipos reales podrían devolver atractivo al dólar. Desde el punto de vista técnico, la recuperación sostenida de los 98,84 puntos obligaría a revisar el escenario bajista a corto plazo.

También existe una situación paradójica. Si el dólar cae de manera ordenada porque mejoran la liquidez y el apetito por el riesgo, los emergentes y las materias primas pueden hacerlo especialmente bien. Si cae por una pérdida más profunda de confianza en la política fiscal estadounidense, el oro probablemente será el beneficiario más claro. Pero si aparece una crisis global grave, los inversores todavía pueden buscar liquidez inmediata en dólares, aunque los problemas se hayan originado en Estados Unidos.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.