El oro (GOLD) vuelve a enfrentarse a su media móvil de 200 días, una zona especialmente relevante después de la recuperación registrada durante agosto.En este momento aparecen tres señales particularmente importantes:

Comportamiento relativo de las compañías mineras, Grado de exposición de los especuladores en futuros y Evolución de las tasas reales de Estados Unidos.

Las mineras comienzan a confirmar el rebote del oro

Desde comienzos de 2026, el rendimiento relativo de GDX frente al oro spot se encuentra aproximadamente un 11,6% por encima del nivel inicial del año. En el caso de GDXJ, que incorpora productores junior con una mayor sensibilidad operativa, la ventaja relativa alcanza alrededor de 9,2%.

Un avance del oro acompañado por un mejor comportamiento de las mineras suele mostrar una participación más amplia en el movimiento. No se trata únicamente de que suba el metal, el mercado también está aumentando su exposición a empresas cuyos resultados tienen una relación directa con la evolución del precio del oro.

Además, el comportamiento relativo ha cambiado de forma considerable durante agosto. GDX y GDXJ venían de pasar buena parte de junio y julio por debajo de su referencia de inicio de año frente al oro, pero la recuperación reciente llevó nuevamente a ambas relaciones claramente por encima de 100.

En este sentido, las mineras sí están validando actualmente el rebote del oro. El matiz está en GDXJ. Aunque también supera al metal, lo hace en menor medida que GDX. Debido a que las compañías junior suelen presentar una mayor sensibilidad operativa y una exposición parcial a otros metales, esta diferencia aconseja interpretar su señal con algo más de cautela.

El posicionamiento especulativo ya es elevado

Las posiciones netas de Managed Money representan actualmente aproximadamente el 34,4% del open interest de los futuros de oro. Al comparar este dato con los últimos cinco años, se sitúa en el percentil 88. Esto significa que la exposición especulativa es claramente elevada en términos históricos.

Normalizar las posiciones por el open interest resulta especialmente útil porque evita comparar únicamente el número absoluto de contratos en mercados cuyo tamaño cambia con el tiempo. Bajo esta medida, el mercado actual se encuentra bastante más cargado hacia posiciones largas que durante la mayor parte del periodo analizado. Esto no significa necesariamente que el oro tenga que caer. Durante 2024 y comienzos de 2025 se observaron períodos prolongados con porcentajes elevados mientras el metal continuaba mostrando fortaleza.

Sin embargo, sí modifica la relación entre riesgo y potencial, porque cuando el posicionamiento es reducido, una subida del precio puede atraer progresivamente a nuevos compradores y generar combustible adicional para el movimiento. Cuando la exposición ya se encuentra en el percentil 88, una parte importante de ese proceso ya ocurrió. Por tanto, la siguiente fase del avance necesita depender menos de nuevos largos especulativos y más de una mejora del resto de los factores que respaldan al oro.

¿Están los especuladores demasiado comprados?

En el histórico del gráfico aparecen periodos en los que el posicionamiento neto llegó a superar el 40% del open interest, mientras que el nivel actual permanece en 34,4%. Todavía existe, por tanto, margen antes de alcanzar los extremos superiores observados durante los últimos cinco años. Sin embargo, el percentil 88 sí indica que ese margen es más reducido.

La consecuencia práctica es una mayor sensibilidad ante cualquier cambio de narrativa. Si el precio deja de avanzar mientras el posicionamiento permanece elevado, parte de los gestores podría comenzar a reducir exposición, aumentando la amplitud de una eventual corrección.

En cambio, si el oro continúa avanzando pese a este nivel de posiciones largas, sería una señal de que la demanda está siendo suficientemente fuerte como para absorber un mercado especulativo ya bastante cargado.

Las tasas reales siguen siendo el principal obstáculo

Al comparar bloques históricos no superpuestos de 60 observaciones, la relación entre el oro y la tasa real estadounidense a diez años presenta una correlación de aproximadamente -0,58. Es una relación negativa considerable. En términos generales, cuando las tasas reales aumentan, el oro tiende a encontrar mayores dificultades. Esto responde al mayor costo de oportunidad de mantener un activo que no genera intereses frente a instrumentos que ofrecen una rentabilidad real positiva.

El bloque más reciente encaja precisamente con esa dinámica, en que durante las últimas 60 observaciones comunes utilizadas en el estudio, la tasa real aumentó 0,23 puntos porcentuales, mientras el oro registró un retorno aproximado de -4,6%. Es probablemente el dato más importante para interpretar el escenario actual.

Las mineras están mejorando y el precio vuelve a enfrentarse a una referencia técnica importante, pero el entorno de tasas reales todavía no se ha convertido en un viento de cola claro para el metal.

Si las tasas reales dejan de subir o comienzan a retroceder, uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el oro durante los últimos meses perdería fuerza. En ese escenario, el liderazgo de las mineras tendría más posibilidades de transformarse en una señal de continuidad y no simplemente en una recuperación de corto plazo.

Si, por el contrario, las tasas reales continúan avanzando, el metal tendría que compensar ese efecto negativo mediante una demanda suficientemente fuerte desde otros segmentos. Y ahí aparece nuevamente el problema del posicionamiento: los especuladores ya mantienen una exposición elevada.

Por eso, el escenario más favorable no sería necesariamente que Managed Money incrementara todavía más sus posiciones, sino que el oro consiguiera avanzar mientras las tasas reales se estabilizan y las mineras siguen superándolo. Esa combinación sería considerablemente más sólida.

Mineras fuertes, pero menos combustible especulativo

Las tres variables muestran actualmente un mercado en transición.

Por un lado, GDX y GDXJ están superando al oro spot, algo que fortalece la estructura del rebote y muestra que el interés comprador no se limita al metal.

Por otro, el posicionamiento especulativo ya alcanzó una zona históricamente elevada. Un percentil 88 no representa necesariamente un techo, pero sí reduce la capacidad de depender exclusivamente de nuevos compradores especulativos para extender el movimiento.

Finalmente, las tasas reales permanecen como el elemento que todavía no acompaña plenamente la recuperación. La relación histórica de -0,58 muestra que esta variable ha tenido una influencia importante sobre el comportamiento del oro.

Análisis técnico del oro (GOLD)

Fuente: xStation.

En el gráfico diario, el oro ha recuperado terreno con fuerza desde la zona de 3.954 dólares y actualmente cotiza alrededor de los 4.509 dólares, justo en una referencia técnica especialmente importante: la SMA de 200 sesiones, situada cerca de 4.522 dólares. El encuentro con esta media supone una prueba relevante para determinar si la recuperación reciente puede transformarse en un movimiento alcista de mayor amplitud.

El precio ya se encuentra claramente por encima de la SMA de 50 sesiones, actualmente alrededor de 4.164 dólares, mientras el RSI se aproxima a 66 puntos, mostrando un impulso comprador importante pero todavía sin entrar claramente en sobrecompra. La primera confirmación alcista pasaría por conseguir cierres sostenidos sobre la SMA de 200 y la zona de 4.509-4.522 dólares.

Si el oro consigue superar esa barrera, las siguientes resistencias visibles aparecen alrededor de 4.759 y posteriormente 4.889 dólares. Por el contrario, un rechazo en la SMA de 200 mantendría abierta la posibilidad de una corrección hacia 4.344 dólares, mientras que una pérdida de este nivel volvería a poner el foco sobre la zona de 3.954 dólares.

Por ahora, las mineras entregan la señal más alcista, las tasas reales representan la principal resistencia macroeconómica y el posicionamiento advierte que buena parte del mercado ya está comprado. La posibilidad de un nuevo rally existe, pero su confirmación dependerá de que esas tres piezas empiecen a alinearse, y no simplemente de que el precio atraviese una media móvil.