Oro y plata suben antes de actas de la Fed

Perspectiva 2026: Un tono restrictivo (hawkish) en las actas podría anticipar el fin del ciclo de flexibilización, lo que representaría un riesgo bajista relevante para los metales preciosos el próximo año.

División en la Fed: Los mercados buscan señales de disenso interno dentro de la Fed, en particular sobre la debilidad del mercado laboral y la cercanía a la tasa neutral.

Rebote de metales: El oro y la plata se recuperan con fuerza antes de las actas de la Fed, revirtiendo la venta masiva provocada por el aumento de los requerimientos de margen en COMEX.

Con dos horas restantes de negociación en Wall Street, se observa un rebote pronunciado en todo el complejo de metales preciosos, acompañado por una recuperación en los metales industriales. Este giro marca un cambio abrupto de sentimiento tras la venta agresiva de ayer, desencadenada por temores a mayores márgenes en COMEX. El repunte actual sugiere posicionamiento previo a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Contexto clave de la decisión de la Fed en diciembre

Falta de unanimidad: aunque la Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos el 10 de diciembre , como se esperaba, la decisión no fue unánime , señalando creciente resistencia interna dentro del comité.

El mercado laboral como catalizador: los inversionistas apuestan a que las actas confirmen las preocupaciones expresadas por Jerome Powell sobre el empleo, lo que podría justificar recortes más rápidos y profundos que los proyectados a mitad de año.

El comunicado oficial y la conferencia de prensa destacaron riesgos inflacionarios persistentes, con la salvedad de que los efectos de los aranceles podrían ser transitorios. La Fed enfrenta el reto de cumplir su mandato dual: contener la inflación y proteger el empleo. Si las actas validan estimaciones que sugieren que el crecimiento del empleo fue sobreestimado en cerca de 60.000 puestos, el mercado podría recibir un impulso claro pro-crecimiento.

Escenarios potenciales tras la publicación

Escenario dovish (expansivo): si se confirma que la prioridad es preservar el empleo , se esperaría debilidad adicional del dólar , junto con un repunte en metales y acciones , revirtiendo pérdidas recientes.

Escenario hawkish (restrictivo): si las discusiones revelan una visión dominante de que la tasa neutral ya fue alcanzada, el dólar podría fortalecerse, profundizando las caídas en Wall Street y renovando la presión vendedora sobre oro y plata.

La relevancia de la publicación se ve amplificada por la fractura visible dentro de la Fed. A diferencia de las conferencias, centradas en la visión del presidente, las actas mostrarán la dificultad para alcanzar consensos. A esto se suma la incertidumbre por el próximo cambio de liderazgo: el sucesor del presidente de la Fed se espera para inicios de 2026, y el futuro de Jerome Powell como gobernador aún no está claro.

Claves estratégicas para el mercado de metales:

Política monetaria por sobre geopolítica: aunque los fundamentos físicos respaldan al oro, el giro de la Fed en agosto fue el principal motor del mercado alcista.

Riesgo de desaceleración: un fin anticipado del ciclo de recortes sería el principal límite para el potencial alcista de oro y plata en 2026.

Panorama técnico

Plata: sube más de 5% hoy, regresando a la zona de USD 76 por onza y probando el punto medio de la vela bajista de ayer. Además, el precio superó el retroceso de Fibonacci 23,6% del último tramo alcista. Si se mantiene por encima tras las actas, el sesgo alcista seguiría vigente. Una mecha superior pronunciada en la vela diaria sugeriría una corrección más profunda.

Oro: muestra un desempeño inferior al de la plata, enfrentando resistencia en el 23,6% de Fibonacci. No obstante, se mantiene la zona de demanda entre las medias móviles simples (SMA) de 25 y 50 períodos, así como el nivel de USD 4.300. La ampliación de la distancia entre estas medias sugiere que la sobrevaloración de corto plazo aún es posible.

