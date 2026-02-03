- Palantir vuelve a sorprender al mercado con uno de sus trimestres más fuertes, superando expectativas en ingresos, beneficios y crecimiento de clientes.
- El salto internacional de la compañía destaca con más de 730 millones de dólares en contratos fuera de EE. UU., incluido un acuerdo clave con el Ministerio de Defensa británico.
- A pesar del crecimiento explosivo, el precio de la acción se está quedando atrás por primera vez desde 2025, abriendo la puerta a un posible re-rating.
- La empresa mantiene un ritmo de crecimiento trimestral del 15–25%, un comportamiento prácticamente inédito en el mercado estadounidense y que alimenta el debate sobre su valoración.
Palantir, ha vuelto a sostener su fuerte trayectoria y ha entregado nuevas cifras récord. En el pre-market, las acciones de la compañía suben más de un 10%. Las expectativas eran elevadas, pero la empresa logró cumplirlas o superarlas en todas las categorías clave.
Resultados de Palantir del cuarto trimestre de 2025
- BPA: subió a 0,25 dólares frente a los 0,23 esperados. Esto supone un crecimiento de más del 40% trimestral y del 78% interanual.
- Ingresos: aumentaron hasta 1.410 millones de dólares, superando los 1.320 millones esperados. Esto equivale a un crecimiento cercano al 30% trimestral y del 72% interanual.
- Beneficio neto: ascendió a 609 millones de dólares.
- Cartera de clientes: continúa mostrando fortaleza. La compañía mantiene una diversificación equilibrada entre clientes comerciales y gubernamentales. En ambos segmentos, el crecimiento superó los 500 millones de dólares, aunque el segmento comercial avanzó de forma más acelerada en el último trimestre.
A nivel anual, los ingresos alcanzaron 4.470 millones de dólares, superando sus estimaciones, que apuntaba únicamente a 4.400 millones. Además, el outlook para el próximo año se situó en 7.180–7.190 millones de dólares.
A pesar del deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos, la compañía logró superar las expectativas de los analistas en ventas internacionales. En 2025, Palantir aseguró 730 millones de dólares en contratos fuera de Estados Unidos. Uno de los mayores fue un acuerdo de 328 millones de dólares destinado a apoyar operaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido.
Cotización de las acciones de Palantir
Utilizando datos de Bloomberg Finance, un gráfico comparativo (precio de la acción vs. relación entre BPA real y esperado) muestra que el precio de las acciones de Palantir está quedándose claramente rezagado respecto al crecimiento por primera vez desde la consolidación del primer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la empresa sigue mostrando sorpresas positivas de beneficios de forma consistente.
Un reciente artículo del Wall Street Journal señalaba que ninguna empresa en la historia del mercado estadounidense ha alcanzado valoraciones tan elevadas con este nivel de ventas. Pero, al mismo tiempo, es difícil encontrar una compañía capaz de ofrecer un crecimiento del 15–25% cada trimestre durante dos años.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.