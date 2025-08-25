PDD Holdings pierde el alza matutina; ¿qué mostraron los resultados del 2T?

PDD Holdings (PDD.US) superó las expectativas del mercado tanto en beneficios como en ingresos, principalmente debido a menores costos de marketing de lo esperado en el segundo trimestre del año. A pesar de unos márgenes brutos en mínimos históricos, la mejora en la eficiencia de costos está teniendo un impacto positivo en los resultados de la compañía. La empresa sigue invirtiendo de manera intensiva en apoyar a los vendedores y en desarrollar su plataforma, lo que, sin embargo, podría presionar la rentabilidad a corto plazo. La dirección subraya que la estrategia se centra en la creación de valor a largo plazo, aun cuando el crecimiento de los ingresos se está desacelerando debido al aumento de la competencia. Actualmente, las acciones de la compañía cotizan planas, aunque llegaron a registrar un alza de hasta el 4% al inicio de la sesión en Wall Street.

Principales resultados presentados por la compañía:

Ingresos: 103,08 mil millones de yuanes (previsión: 103,93 mil millones)

Ingresos por servicios de marketing: 56,7 mil millones de yuanes (previsión: 54,94 mil millones)

Ingresos por servicios de transacción: 48,28 mil millones de yuanes (previsión: 48,91 mil millones)

Beneficio operativo ajustado: 27,75 mil millones de yuanes (previsión: 24,42 mil millones)

Beneficio neto ajustado: 32,71 mil millones de yuanes (previsión: 22,39 mil millones)

Costos operativos: 32,33 mil millones de yuanes (previsión: 40,68 mil millones)

Gastos de ventas y marketing: 27,21 mil millones de yuanes (previsión: 35 mil millones)

Gastos generales y administrativos: 1,53 mil millones de yuanes (previsión: 1,91 mil millones)

Gastos en I+D: 3,59 mil millones de yuanes (previsión: 3,5 mil millones)

A pesar de un sólido inicio de sesión, actualmente las acciones de la compañía cotizan cerca de los niveles de cierre del viernes. A largo plazo, las acciones mantienen una tendencia alcista, como lo evidencia el comportamiento de las medias móviles exponenciales ascendentes, si tomamos este indicador como referencia.

Fuente: xStation 5