PepsiCo anuncia ambicioso plan para reducir costos y precios tras acuerdo con Elliott Investment Management

-
PepsiCo reducirá costos y simplificará su portafolio en EE. UU. en un 20%, tras llegar a un acuerdo con el inversor activista Elliott.
-
La compañía bajará precios de alimentos a partir del Año Nuevo, en respuesta a un consumidor presionado por la debilidad económica.
-
PepsiCo proyecta crecimiento orgánico de ingresos entre 2% y 4% para 2026, apuntando al extremo superior en la segunda mitad del año.
-
PepsiCo reducirá costos y simplificará su portafolio en EE. UU. en un 20%, tras llegar a un acuerdo con el inversor activista Elliott.
-
La compañía bajará precios de alimentos a partir del Año Nuevo, en respuesta a un consumidor presionado por la debilidad económica.
-
PepsiCo proyecta crecimiento orgánico de ingresos entre 2% y 4% para 2026, apuntando al extremo superior en la segunda mitad del año.
PepsiCo reducirá costos y precios de alimentos tras acuerdo con activista
La empresa de refrescos y snacks llegó a un acuerdo con Elliott Investment Management, que reveló una participación de 4.000 millones de dólares en septiembre.
PepsiCo PEP -0,83 %disminuir; triángulo rojo que apunta hacia abajo llegó a un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management, comprometiéndose a reducir costos en toda la empresa y bajar los precios en un esfuerzo por reactivar su negocio de alimentos, que muestra señales de desaceleración.
El fabricante de Pepsi-Cola, Lay's y Doritos anunció que reducirá los gastos en sus operaciones de alimentos y bebidas, además de disminuir la cantidad de productos individuales en un 20% dentro de sus negocios en Estados Unidos. PepsiCo también planea bajar los precios de algunos productos alimenticios el próximo año.
“Hay un gran reajuste en la asequibilidad porque vemos que el consumidor está teniendo dificultades en Estados Unidos y en muchos países occidentales”, afirmó el director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, en una entrevista.
Además del acuerdo, la compañía señaló que espera un crecimiento orgánico de los ingresos entre 2% y 4% para 2026. PepsiCo indicó en un comunicado que prevé entregar resultados en el extremo superior del rango durante la segunda mitad de 2026.
Reducción de costos, baja de precios y simplificación del portafolio
Reducción de Costos: PepsiCo implementará recortes de gastos en sus operaciones de alimentos y bebidas.
Baja de Precios: La compañía planea disminuir los precios de ciertos alimentos a partir del Año Nuevo.
Simplificación de Productos: Reducirán su portafolio de productos en Estados Unidos en un 20%.
Colaboración con Elliott: Elliott no tendrá asientos en la junta directiva, pero mantendrá una relación de trabajo con la empresa.
PepsiCo ha llegado a un acuerdo con el inversionista activista Elliott Investment Management que incluye compromisos para reducir costos y bajar los precios de algunos de sus productos alimenticios.
El fabricante de Pepsi-Cola, Lay’s y Doritos implementará reducciones de gastos en sus operaciones de alimentos y bebidas, según un informe del Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Como parte de las medidas de reducción de costos, PepsiCo planea reducir su cartera de productos en Estados Unidos en un 20%.
La compañía también tiene la intención de bajar los precios de ciertos alimentos a partir del Año Nuevo, dijeron estas personas.
El acuerdo no incluye la colocación de representantes de Elliott en la junta directiva de PepsiCo. No obstante, se espera que el inversor activista mantenga una relación de trabajo continua con la empresa.
PepsiCo llega a acuerdo con Elliott para reducir costos y bajar precios
Datos en Europa: PIB de Reino Unido e IPC de Alemania
Resumen de la mañana: las bolsas siguen repuntando
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
Resumen diario: plata en máximo histórico y EUR/USD en su nivel más alto desde octubre
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.