Wall Street experimentó una clara rotación de las empresas tecnológicas ganadoras del año pasado, con el dinero moviéndose hacia la energía, los bienes de consumo y las empresas de pequeña capitalización. El posicionamiento parece más amplio y menos concentrado que en los últimos meses. Esta mañana, los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente a la baja, mientras que los índices de referencia europeos se mantienen prácticamente sin cambios.

Mercados americanos

El Nasdaq 100 cayó alrededor de un 0,6%, poniendo fin a un breve repunte de tres días. La debilidad de Nvidia y Apple lastró la confianza y podría indicar un debilitamiento del impulso a corto plazo en el liderazgo de las empresas de gran capitalización. El Promedio Industrial Dow Jones tuvo un rendimiento superior, subiendo más del 0,5%, ya que los inversores se inclinaron hacia segmentos del mercado más defensivos y vinculados al valor.

Las empresas de pequeña capitalización siguieron siendo el foco de atención, con el Russell 2000 marcando un nuevo máximo y subiendo más del 1% (subiendo un 4,5% en lo que va del año), lo que refleja un cambio hacia una exposición al crecimiento impulsado por el mercado nacional.

Los dos eventos de riesgo de hoy: las nóminas no agrícolas de EE. UU. y una posible decisión de la Corte Suprema relacionada con los aranceles de Trump. Más adelante, datos adicionales de EE. UU.: la confianza del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación.

Otros mercados