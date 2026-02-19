Perú elige a José María Balcázar como cuarto presidente interino desde 2021

El ETF MSCI Peru (EPU.US) acumula fuertes ganancias, mostrando confianza del mercado pese a la turbulencia institucional.

La economía peruana mantiene crecimiento, baja inflación y sol estable gracias al banco central independiente.

José María Balcázar será el cuarto presidente peruano desde 2021, reflejando la fuerte inestabilidad política.

Los legisladores peruanos eligieron a José María Balcázar como el próximo presidente interino del país, sucediendo a José Jeri, quien duró apenas cuatro meses en el cargo antes de unirse a una larga lista de líderes que no completaron sus mandatos.

Cuarto presidente en lo que debía ser un solo mandato

Balcázar, legislador de izquierda, asumirá la conducción del Perú durante los últimos cinco meses de lo que debía ser un mandato presidencial de cinco años iniciado en 2021, la última transición de poder definida por el voto ciudadano.

Con su designación, Perú suma su cuarto presidente desde 2021, ya que sus tres antecesores fueron forzados a dimitir. Su llegada marca además un giro político tras dos presidencias de corte conservador.

El nuevo mandatario aseguró que mantendrá la línea económica vigente: "No podemos llevar al país a una situación de experimentos económicos".

Asimismo, garantizó que se celebrarán elecciones libres y transparentes en los comicios generales programados para abril.

Balcázar también adelantó que dialogará con el presidente del Banco Central, Julio Velarde, para evaluar medidas que permitan fortalecer la economía, aunque no detalló iniciativas concretas.

Economía resiliente pese a la inestabilidad política

A pesar de la rotación presidencial, la economía peruana se ha consolidado como una de las más resilientes de América Latina.

El país mantiene:

Crecimiento superior al promedio regional.



Inflación baja y controlada .



Una moneda estable.



Un elemento clave ha sido la continuidad de Julio Velarde en la presidencia del banco central desde 2006, considerada la piedra angular de la fortaleza macroeconómica del país.

En 2025, la economía creció 3,4%, impulsada por sectores como construcción, comercio y manufactura



Este desempeño superó las previsiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Para 2026, tanto estimaciones oficiales como privadas proyectan un crecimiento cercano al 3%, incluso en un contexto de fragmentación política y cambios frecuentes en el Ejecutivo.

Pilares de estabilidad

La independencia del Banco Central de Reserva del Perú es el principal ancla de estabilidad.

La Constitución de 1993 prohíbe que el banco central financie el gasto público, eliminando el riesgo de “dominancia fiscal”. Esta regla ha permitido mantener disciplina monetaria y credibilidad institucional.

Entre los principales logros destacan:

Inflación por debajo del 2% anual.



Tasa de interés de referencia estable en 4,25% durante seis meses consecutivos.



Sol peruano como una de las monedas más fuertes de la región. En 12 meses la divisa local se ha apreciado 8,57%



Reservas internacionales cercanas a USD 100.000 millones, equivalentes a aproximadamente 30% del PIB.

Este nivel de reservas otorga margen para contener presiones cambiarias y enfrentar eventuales shocks externos.

Finanzas públicas sólidas

Perú exhibe una de las ratios deuda pública/PIB más bajas de América Latina, situándose en 32% en 2024.

Además, los distintos gobiernos han mantenido una postura favorable hacia la inversión extranjera, especialmente en sectores estratégicos como minería e infraestructura.

Esta continuidad en políticas pro-mercado ha contribuido a preservar la confianza internacional, incluso en medio de la volatilidad política.

Presión fiscal e incertidumbre política

Pese a sus fundamentos sólidos, el modelo peruano enfrenta desafíos relevantes.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Deterioro del frente fiscal.



Presión legislativa para aumentar el gasto público.



Persistente incertidumbre política.

Si bien las instituciones técnicas y las reglas macroeconómicas claras han sostenido la estabilidad, la sostenibilidad de largo plazo dependerá de mantener disciplina fiscal y preservar la independencia del banco central.

ETF de Perú

El desempeño de los mercados financieros refleja la confianza en los fundamentos macroeconómicos del país.

El ETF MSCI Peru (EPU.US), que replica el Índice MSCI All Peru, subió más de 80% en 2025 y acumula en lo que va de 2026 ganancias superiores al 16%.

Este comportamiento evidencia que, pese a la turbulencia política, los inversionistas continúan valorando la estabilidad macroeconómica, la baja inflación y la fortaleza institucional del Perú.

En un escenario de alta rotación presidencial, la clave para Perú sigue siendo la solidez de sus instituciones económicas. La evolución política en los próximos meses será determinante para confirmar si el país logra sostener su modelo de estabilidad y crecimiento.

Fuente: xStation5

