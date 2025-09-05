Peso chileno gana terreno tras débil dato laboral en EE.UU. y alza del desempleo

USDCLP se mantiene volátil tras débil dato laboral en EE.UU.

El mercado cambiario chileno reaccionó con marcada volatilidad luego de la publicación del último informe de empleo en Estados Unidos, que mostró la creación de apenas 22 mil puestos de trabajo, muy por debajo de las proyecciones del mercado. El dato estuvo en línea con las señales adelantadas por los reportes de ADP y JOLTS, lo que incrementa la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para acelerar su proceso de relajación monetaria.

En Chile, el peso chileno se cotizaba en torno a los 969 pesos por dólar durante la mañana del viernes. Paralelamente, se conoció un aumento de la tasa de desempleo en EE.UU. hasta 4,3%, cuando se esperaba estabilidad. Esta doble señal confirma un enfriamiento más pronunciado de la economía estadounidense.

Factores clave en el escenario actual

Política monetaria de la Fed

El débil desempeño del empleo en EE.UU. fortalece las expectativas de un recorte inminente de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, con alta probabilidad de un segundo ajuste de 25 puntos base antes de fin de 2025.

Mercado laboral en Estados Unidos

El aumento del desempleo refleja un mercado laboral más frágil, lo que justifica una postura más expansiva en la política monetaria estadounidense.

Peso chileno y dólar

El USDCLP opera en niveles de 965-969, luego de haber intentado sostener una tendencia alcista dentro de un canal. Sin embargo, la ruptura del soporte en torno a la media móvil de 200 horas indica presión bajista en el corto plazo.

Cobre y correlación positiva

Si el dólar internacional mantiene su sesgo débil, el tipo de cambio USDCLP podría retroceder hacia los 962 pesos por dólar la próxima semana, en línea con una posible reactivación de la correlación positiva con el precio del cobre, clave para el desempeño del peso chileno.

Perspectiva técnica del USDCLP

El gráfico técnico muestra que el par USDCLP perforó la parte baja del canal alcista de corto plazo, ubicándose apenas sobre la media móvil de 200 horas (964,85). Esto abre espacio a mayores retrocesos si no logra consolidar un rebote.

Soporte inmediato: 962

Soporte secundario: 957

Resistencia inicial: 971

Resistencia mayor: 978

Conclusión

La combinación de un mercado laboral debilitado en EE.UU. y el aumento del desempleo refuerza la expectativa de que la Fed intensificará los estímulos monetarios. Este escenario deja al peso chileno (CLP) con espacio para apreciarse frente al dólar, siempre que el precio del cobre sostenga su tendencia positiva y el dólar global mantenga la presión bajista.