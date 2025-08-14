Peso chileno se deprecia en apertura ante expectativas de recorte de tasas en Chile y EE.UU.

El peso chileno inicia la jornada con una caída de 0,2%, ubicándose en torno a 955 pesos por dólar, en un día sin catalizadores locales de relevancia, pero con la atención centrada en la próxima decisión de política monetaria de EE.UU.. Factores externos: inflación en EE.UU. y postura de la Fed La lectura de IPP en EE.UU. fue mucho más alta de lo previsto, reforzando la percepción de que las presiones inflacionarias no se han disipado .

El mercado sigue descontando un recorte de tasas de la Fed en septiembre , aunque el tamaño (25 pb o 50 pb) sigue en debate.

Persiste la expectativa de que las tarifas impulsadas por el presidente Donald Trump no han generado un impacto inflacionario tan alto como se temía, pero los últimos datos de precios ponen un matiz más cauteloso a ese diagnóstico. Materias primas: cobre presionado y tregua comercial El cobre retrocede 0,5% en el inicio de sesión del LME, manteniéndose cerca de mínimos de cuatro meses .

La extensión por 90 días de la tregua comercial entre Estados Unidos y China aporta cierto alivio, aunque persisten dudas sobre la demanda por el impacto de tarifas en productos semielaborados de cobre. Proyección para el tipo de cambio Con este contexto, el USDCLP podría fluctuar hoy en un rango estimado entre 947 y 967 , dependiendo de: Señales externas ligadas a la política monetaria de la Fed. Evolución de los flujos hacia mercados emergentes. Comportamiento del precio del cobre en el LME.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.