Peso colombiano resiste: café en auge, subsidios y geopolítica marcan al dólar

Peso colombiano estable frente al dólar: claves internas y externas
El peso colombiano inició septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 4.018,41 pesos, según el Banco de la República, consolidando la estabilidad vista en los últimos días de agosto. El dólar osciló en torno a los 4.022 pesos, con variaciones diarias menores al 0,5 %. Esto refleja un mercado en relativa calma, a pesar de la combinación de tensiones externas y factores internos que inciden en la divisa.
Factores internos que impactan el peso colombiano
Devolución del IVA 2025
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que los pagos de la Devolución del IVA comenzarán en febrero de 2025 y se harán en cuatro ciclos anuales. Este subsidio beneficiará a más de tres millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. La medida busca mitigar el impacto del impuesto al consumo, aunque excluye a quienes reciben apoyos como Familias en Acción o Colombia Mayor.
Boom cafetero y oportunidad para Colombia
El café colombiano atraviesa un momento histórico. Los precios internacionales del arábica alcanzaron los 3,98 dólares por libra en Nueva York, un alza del 35 % durante agosto. Este incremento responde a las heladas en Brasil, compras especulativas y los aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos a las importaciones brasileñas.
Colombia ha aprovechado este contexto: en los últimos 12 meses exportó café por 5.400 millones de dólares, con una producción de 14,6 millones de sacos, la más alta desde 1992.
Debate tributario en Colombia
Aunque Colombia ha aprobado al menos 18 reformas tributarias desde 1991, persisten los problemas estructurales en su sistema fiscal. La propuesta presentada por el gobierno de Gustavo Petro, considerada la más ambiciosa en términos de recaudo, mantiene vivo el debate sobre la necesidad de un rediseño profundo del estatuto tributario.
Tensiones geopolíticas y comercio exterior
En materia internacional, Colombia anunció la prohibición total de exportaciones de carbón hacia Israel, en respuesta a su ofensiva en Gaza. Esta decisión, calificada como “estricta y sin excepciones”, añade un nuevo frente en la política comercial colombiana, que históricamente se ha basado en hidrocarburos y materias primas.
Factores externos y presión sobre el USDCOP
El peso colombiano también está condicionado por el contexto internacional. Entre los factores más relevantes destacan:
-
Política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.
-
La evolución de los precios del petróleo, fundamentales para la balanza externa de Colombia.
-
Las expectativas inflacionarias globales, que han modificado los flujos de capital hacia monedas emergentes.
Por ahora, el USDCOP se mantiene estable en torno a los 4.020 pesos, pero la combinación de un sector cafetero fortalecido, subsidios internos, tensiones geopolíticas por la prohibición de exportar carbón e incertidumbres fiscales, plantea un escenario en el que la volatilidad cambiaria podría reaparecer en septiembre.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.