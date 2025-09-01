Peso colombiano resiste: café en auge, subsidios y geopolítica marcan al dólar

Peso colombiano estable frente al dólar: claves internas y externas

El peso colombiano inició septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 4.018,41 pesos, según el Banco de la República, consolidando la estabilidad vista en los últimos días de agosto. El dólar osciló en torno a los 4.022 pesos, con variaciones diarias menores al 0,5 %. Esto refleja un mercado en relativa calma, a pesar de la combinación de tensiones externas y factores internos que inciden en la divisa.

Factores internos que impactan el peso colombiano

Devolución del IVA 2025

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que los pagos de la Devolución del IVA comenzarán en febrero de 2025 y se harán en cuatro ciclos anuales. Este subsidio beneficiará a más de tres millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. La medida busca mitigar el impacto del impuesto al consumo, aunque excluye a quienes reciben apoyos como Familias en Acción o Colombia Mayor.

Boom cafetero y oportunidad para Colombia

El café colombiano atraviesa un momento histórico. Los precios internacionales del arábica alcanzaron los 3,98 dólares por libra en Nueva York, un alza del 35 % durante agosto. Este incremento responde a las heladas en Brasil, compras especulativas y los aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos a las importaciones brasileñas.

Colombia ha aprovechado este contexto: en los últimos 12 meses exportó café por 5.400 millones de dólares, con una producción de 14,6 millones de sacos, la más alta desde 1992.

Debate tributario en Colombia

Aunque Colombia ha aprobado al menos 18 reformas tributarias desde 1991, persisten los problemas estructurales en su sistema fiscal. La propuesta presentada por el gobierno de Gustavo Petro, considerada la más ambiciosa en términos de recaudo, mantiene vivo el debate sobre la necesidad de un rediseño profundo del estatuto tributario.

Tensiones geopolíticas y comercio exterior

En materia internacional, Colombia anunció la prohibición total de exportaciones de carbón hacia Israel, en respuesta a su ofensiva en Gaza. Esta decisión, calificada como “estricta y sin excepciones”, añade un nuevo frente en la política comercial colombiana, que históricamente se ha basado en hidrocarburos y materias primas.

Factores externos y presión sobre el USDCOP

El peso colombiano también está condicionado por el contexto internacional. Entre los factores más relevantes destacan:

Política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.

La evolución de los precios del petróleo , fundamentales para la balanza externa de Colombia.

Las expectativas inflacionarias globales, que han modificado los flujos de capital hacia monedas emergentes.

Por ahora, el USDCOP se mantiene estable en torno a los 4.020 pesos, pero la combinación de un sector cafetero fortalecido, subsidios internos, tensiones geopolíticas por la prohibición de exportar carbón e incertidumbres fiscales, plantea un escenario en el que la volatilidad cambiaria podría reaparecer en septiembre.