Petróleo, bancos centrales y dólar fuerte: la inflación vuelve al centro del mercado

El mercado financiero global vuelve a enfrentarse a una realidad que parecía haberse relajado en los últimos meses: cuando la energía se dispara, la política monetaria se complica. La escalada del conflicto en Oriente Medio ha devuelto al petróleo y al gas al centro del tablero macroeconómico, obligando a los bancos centrales a actuar con mayor cautela. Esta semana no destaca necesariamente por la expectativa de cambios inmediatos en las tasas de interés, sino porque las principales autoridades monetarias tendrán que explicar cómo interpretan un entorno en el que el crecimiento económico podría moderarse mientras la inflación encuentra un nuevo impulso a través del encarecimiento energético.

En ese escenario, la Reserva Federal continúa siendo la institución que marca el tono global. Desde el ámbito político, Donald Trump ha presionado para lograr un entorno de tasas más bajos que alivie el coste del crédito para consumidores y empresas. Sin embargo, la evolución reciente del mercado energético complica ese objetivo. Si la gasolina y el petróleo se mantienen en niveles elevados y el mercado empieza a asumir que el shock energético puede prolongarse, el margen de la Fed para adoptar un tono acomodaticio se reduce considerablemente. Incluso si Powell decide no modificar los tasas ni endurecer el lenguaje en esta reunión, el simple hecho de no poder mostrarse especialmente flexible ya actúa como una señal de endurecimiento implícito. Ese es el verdadero choque entre política y mercado: mientras la presión política busca alivio monetario, la evolución de los precios obliga a prudencia.

Este cambio de contexto se ha reflejado rápidamente en las expectativas del mercado. Hace apenas unas semanas, los inversores todavía contemplaban la posibilidad de varios recortes de tasas relativamente cercanos. Ahora el debate ha cambiado de forma notable. El aumento de los precios de la energía ha obligado a replantear hasta qué punto la Fed podrá reducir tasas con libertad si la inflación corre el riesgo de reactivarse. No es necesario que la inflación vuelva a niveles descontrolados para modificar el sentimiento; basta con que el mercado empiece a sospechar que el banco central tendrá que esperar más tiempo antes de flexibilizar su política. Cuando eso ocurre, el resultado suele ser inmediato: el dólar gana fuerza, los rendimientos de los bonos tienden a subir y la narrativa de un ciclo de recortes rápidos pierde credibilidad.

Los datos macroeconómicos que se publicarán durante la semana encajan bien con ese nuevo estado mental del mercado. El índice de precios al productor (PPI) será observado con especial atención, ya que cualquier sorpresa al alza reforzaría la percepción de que las presiones inflacionarias no están completamente controladas. También se seguirá de cerca la producción industrial para evaluar la solidez de la actividad económica, mientras que las encuestas regionales de la Fed ofrecerán pistas sobre el ánimo del sector empresarial. Las solicitudes de desempleo, por su parte, continúan siendo un indicador clave: mientras el mercado laboral no muestre señales claras de deterioro, resultará difícil argumentar que la Reserva Federal necesita actuar con rapidez para estimular la economía. En términos simples, si el crecimiento se mantiene razonablemente firme y la energía amenaza con alimentar la inflación, la urgencia por recortar tasas desaparece.

Este dilema no afecta únicamente a Estados Unidos. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, el Banco Nacional Suizo, el Riksbank y el Banco de la Reserva de Australia afrontan esta semana con el mismo desafío de fondo, aunque con matices regionales. Ninguno quiere reaccionar de forma excesiva a un shock geopolítico si luego resulta ser temporal, pero tampoco desean transmitir complacencia en un momento en el que el petróleo vuelve a comportarse como una fuente potencial de inflación global. En el caso de Europa, además, el impacto energético suele ser más intenso que en Estados Unidos, ya que el encarecimiento del petróleo y del gas actúa casi como un impuesto adicional sobre la economía. Por esa razón, el BCE podría adoptar un tono particularmente prudente, incluso si no introduce cambios inmediatos en su política.

El dólar se fortalece mientras el mercado reajusta expectativas

En este contexto, el dólar estadounidense ha recuperado fortaleza apoyado en una combinación bastante lógica de factores: refugio geopolítico, expectativas de tasas relativamente más altas y un ajuste general de las previsiones monetarias. No se trata únicamente de una reacción al conflicto en Oriente Medio, sino de una revisión más amplia de las expectativas del mercado. Si los inversores empiezan a creer que la Fed tardará más en recortar tasas que otros bancos centrales, o que al menos tiene menos incentivos para adoptar un tono acomodaticio, el dólar encuentra un soporte natural frente a otras divisas.



Fuente: xStation.

Este movimiento se refleja con claridad en el comportamiento del EUR/USD, que actualmente se mueve en una zona técnica particularmente delicada. El nivel de 1,1410 se ha convertido en la referencia clave de corto plazo, ya que en esa área el mercado está decidiendo si la reciente caída del euro frente al dólar ha sido simplemente un ajuste rápido de expectativas o el inicio de un tramo bajista más profundo. Si esa zona logra mantenerse como soporte, el mercado podría intentar construir una figura de doble suelo que permita un rebote táctico, especialmente si el mensaje de la Reserva Federal no resulta más agresivo de lo que ya descuentan los inversores.

A corto plazo, mientras el par se mantenga por encima de 1,1455, el escenario de rebote todavía conserva cierta credibilidad técnica. Sin embargo, conviene no perder de vista el contexto general. Cualquier recuperación del euro frente al dólar se produce, de momento, contra una tendencia dominante que favorece al billete verde y contra un entorno macroeconómico que sigue reforzando el atractivo relativo de la divisa estadounidense. Si, por el contrario, el nivel de 1,1410 termina cediendo con claridad, el mensaje del mercado sería bastante más contundente. Implicaría que los inversores consideran que aún no se han descontado completamente las consecuencias del repunte energético ni el posible retraso en los recortes de tasas de la Fed. En ese escenario, la idea de un doble suelo perdería fuerza y la narrativa dominante pasaría a ser la continuidad del movimiento bajista en el eurodólar.

En última instancia, toda esta dinámica refleja una realidad bastante simple. Durante los últimos meses el mercado había comenzado a imaginar un escenario más cómodo, con presiones inflacionarias moderándose, tasas algo más bajas y bancos centrales menos restrictivos. El repunte del petróleo y la incertidumbre geopolítica han recordado a los inversores que ese equilibrio sigue siendo frágil. Los bancos centrales, por ahora, permanecen en modo de espera porque necesitan determinar si este nuevo shock energético será pasajero o si puede convertirse en un problema más persistente. Mientras esa duda continúe presente, el dólar seguirá contando con argumentos para mantenerse fuerte y el eurodólar seguirá vigilando de cerca la zona de 1,1410, un nivel que podría marcar la diferencia entre un simple ajuste técnico y un cambio más profundo en la narrativa del mercado.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.