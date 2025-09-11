Petróleo: ¿fin de ciclo o simple pausa en el mercado del crudo?

Las grandes petroleras han activado el modo defensa. Chevron, BP, ConocoPhillips… incluso gigantes estatales como Aramco y Petronas están recortando empleos, frenando inversiones y vendiendo activos. El mensaje es claro: los actuales niveles de precios no permiten sostener el ritmo que exigían los accionistas en plena bonanza post-COVID.

Solo en los últimos meses, se han anunciado más de 20.000 despidos en el sector. Las cifras de inversión en nuevos proyectos también han bajado de forma drástica. Algunas compañías han empezado a reducir recompras de acciones, una señal inequívoca de que el flujo de caja ya no alcanza para todo.

Un precio del petróleo que incomoda a todos

El crudo se mantiene en torno a los 66 dólares el barril. Es un nivel incómodo: no es lo bastante bajo como para detonar una crisis abierta, pero sí lo suficiente como para hacer inviables muchos proyectos, sobre todo en el shale estadounidense.

En ese umbral, las grandes petroleras occidentales no pueden sostener al mismo tiempo la inversión, el dividendo y el desapalancamiento. Y eso ya se nota en sus decisiones.

El petróleo como termómetro de la demanda global

El foco no debe estar solo en las petroleras. El precio del petróleo hoy es también un termómetro de la demanda global.

Si el barril se sostiene en estos niveles —a pesar del exceso de oferta y la presión bajista de OPEP+— es porque:

Sigue habiendo consumo ,

Aún existen economías que tiran del mercado ,

Y persiste el miedo a un shock de oferta.

Ahora bien, si los precios caen por debajo de los 60 USD, el mensaje será otro:

Que la demanda mundial empieza a flaquear ,

Que la transición energética avanza más rápido de lo previsto ,

O que simplemente el mundo ya no está dispuesto a pagar tanto por un recurso que comienza a perder protagonismo.

El fracking, el sector más golpeado

El golpe más fuerte está en el fracking. El shale necesita precios altos para ser rentable, y con el actual entorno, las perforadoras están parando equipos a niveles no vistos en cuatro años.

En Texas, epicentro de la industria estadounidense, los recortes se sienten con crudeza. Algunos ejecutivos alertan de que, si no se invierte ahora, cuando vuelva a hacer falta el crudo doméstico… podría no estar.

OPEP+: de sostener precios a ganar cuota

Mientras tanto, la OPEP+ ha dejado de priorizar los precios y ha vuelto a una estrategia más agresiva: ganar cuota de mercado, aunque eso implique aplastar a sus competidores de mayor coste.

Se trata de una vieja táctica en un nuevo tablero geopolítico, donde la pugna por la cuota y el control estratégico vuelve a ser más importante que la estabilidad del precio en sí.

¿Desaparición o transformación del petróleo?

La pregunta no es si el petróleo va a desaparecer —porque no lo hará pronto—, sino si sigue siendo el eje del sistema energético global.

Las señales apuntan a una transformación más que a una desaparición:

Menos inversiones ,

Más concentración ,

Mayor dependencia tecnológica ,

Y una coexistencia inevitable con fuentes limpias.

Por eso, el verdadero protagonista hoy no es el barril… es su precio.

Si aguanta , el sector sobrevive.

Si cae , la reestructuración será más profunda.

Y si se dispara por tensiones políticas o conflictos, entonces estaremos ante una tormenta perfecta: menos inversión, menos capacidad de respuesta y más volatilidad.

El petróleo en transición

El petróleo ya no es incuestionable. Pero tampoco está acabado. Está, como la industria que lo rodea, en transición.

El mercado petrolero refleja un cambio profundo: despidos masivos, freno en las inversiones, caída en el fracking y una OPEP+ que vuelve a priorizar la cuota de mercado. Todo esto ocurre con un precio que aún sostiene la demanda, pero que no garantiza la rentabilidad de muchos productores.

En el futuro inmediato, el crudo seguirá siendo un recurso esencial, pero ya no es el centro absoluto de la energía mundial. La transición hacia fuentes limpias, la concentración de la industria y la volatilidad geopolítica marcan un nuevo ciclo en el que el petróleo no desaparece, sino que se adapta a un papel distinto en el sistema energ

_______________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine

Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

_______

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.