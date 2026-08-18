PIB de Chile cae 0,2% en el segundo trimestre: ¿hay recesión técnica?

La economía chilena volvió a registrar una variación anual negativa durante el segundo trimestre de 2026. El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto disminuyó 0,2% frente al mismo período del año anterior, después de una contracción de 0,3% en el primer trimestre, cifra que fue revisada desde una caída inicialmente estimada en 0,5%.

Dos trimestres consecutivos con variaciones interanuales negativas pueden encender rápidamente la discusión sobre una posible recesión. Sin embargo, para evaluar una recesión técnica la comparación relevante no es la variación frente al mismo trimestre del año anterior, sino la evolución desestacionalizada respecto del trimestre inmediatamente precedente.

¿Chile entró en recesión técnica? La respuesta es no

Bajo la regla convencional que identifica una recesión técnica cuando existen dos trimestres consecutivos de caída del PIB desestacionalizado, Chile no cumple actualmente esa condición.

La tabla de Cuentas Nacionales del segundo trimestre muestra que el PIB desestacionalizado cayó 0,3% durante el primer trimestre de 2026, pero en el segundo trimestre la variación fue 0,0%. Es decir, después de retroceder durante los primeros tres meses del año, la economía se mantuvo sin cambios frente al trimestre anterior.

Fuente: Banco Central de Chile.

Por lo tanto, no existen dos contracciones trimestrales consecutivas. La economía está mostrando debilidad y prácticamente no creció entre abril y junio, pero eso es distinto de afirmar que Chile se encuentra en recesión técnica. Esta diferencia es importante porque el dato interanual y el trimestral responden preguntas distintas. El -0,2% interanual compara el nivel de actividad con el segundo trimestre de 2025, mientras el 0,0% desestacionalizado permite observar qué ocurrió respecto de los primeros tres meses de 2026.

Además, el Banco Central señaló que el cierre del segundo trimestre fue tres décimas inferior a lo anticipado a partir del cierre preliminar del Imacec, pasando de una estimación de 0,1% a la contracción definitiva de 0,2%, debido a la actualización de indicadores y al proceso de conciliación de las cuentas nacionales.

La minería vuelve a ser el principal freno de la economía chilena

Fuente: Banco Central de Chile.

La principal explicación detrás del débil desempeño del segundo trimestre está en la minería, cuya actividad cayó 6,4% interanual. El Banco Central atribuyó este resultado principalmente a una menor extracción de cobre, afectada por menores leyes del mineral y mantenciones en los principales yacimientos del país. El contraste con el resto de la economía es significativo, porque mientras el PIB minero retrocedió 6,4%, el PIB no minero aumentó 0,7% interanual, lo que muestra que la contracción agregada no fue homogénea entre los distintos sectores.

Los servicios personales crecieron 2,4%, apoyados por salud y educación, mientras el comercio también aumentó 2,4%. En cambio, la construcción cayó 3,2%, la pesca retrocedió 5,9% y la industria manufacturera disminuyó 0,3%.

En términos trimestrales desestacionalizados, incluso la minería mostró una recuperación de 0,6%, aunque esto no fue suficiente para generar crecimiento agregado porque otros sectores registraron retrocesos.

El resultado es de que Chile no enfrenta una contracción generalizada de todas sus actividades, pero la debilidad de sectores relevantes, especialmente minería y construcción, está limitando la capacidad de la economía para recuperar velocidad.

El consumo crece, pero inversión y exportaciones siguen débiles

Desde la perspectiva del gasto, el consumo de los hogares aumentó 1,2% interanual durante el segundo trimestre. Los servicios explicaron buena parte del avance, con mayor gasto en salud y turismo, mientras el consumo de bienes durables también creció gracias a mayores compras de automóviles. El consumo del gobierno avanzó, a su vez, 1,8%. La demanda interna, sin embargo, aumentó solamente 0,1%, porque el mayor consumo fue prácticamente compensado por la debilidad de la inversión.

La formación bruta de capital cayó 3,9%, principalmente por una desacumulación de existencias. La formación bruta de capital fijo no registró variación, con dos componentes que se movieron en direcciones opuestas, la inversión en construcción y otras obras cayó 2,4%, mientras maquinaria y equipos aumentó 3,7%.

El comercio exterior también restó actividad y las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron 2,1%, afectadas principalmente por menores envíos de cobre y productos alimenticios. Las importaciones retrocedieron 1,6%, pero el efecto neto del comercio exterior sobre el PIB continuó siendo negativo.

En otras palabras, el consumo está evitando una caída más profunda, pero todavía no existe una combinación suficientemente fuerte de inversión, construcción y exportaciones capaz de generar una expansión clara de la actividad.

¿Qué dice realmente el PIB del segundo trimestre sobre Chile?

El dato deja a la economía chilena en una situación de estancamiento más que de recesión técnica. El PIB cayó frente al año anterior, pero dejó de retroceder en la comparación trimestral ajustada por estacionalidad. El crecimiento observado en el Imacec de junio, que avanzó 2,4% interanual y 0,6% frente a mayo en términos desestacionalizados, mostró una recuperación hacia el final del trimestre. Sin embargo, al incorporar la información completa de Cuentas Nacionales, el trimestre en su conjunto terminó sin crecimiento respecto de los primeros tres meses del año.

El punto central estará ahora en lo que ocurra durante el tercer trimestre. Si la minería recupera producción, la construcción deja de deteriorarse y el consumo mantiene crecimiento, el 0,0% trimestral podría terminar funcionando como una pausa dentro de la actividad. Si, por el contrario, el PIB vuelve a retroceder en términos desestacionalizados, la discusión sobre una recesión técnica volverá a cobrar fuerza.

Por ahora, los datos entregan una respuesta bastante clara: Chile registró una contracción anual de 0,2% en el segundo trimestre, pero no está en recesión técnica, porque después de la caída de 0,3% del primer trimestre, el PIB desestacionalizado se mantuvo sin variación entre abril y junio.

Tras los datos de cuentas nacionales trimestrales de Chile, el dólar cerró la sesión con una subida de +1.2%. Fuente: xStation5.