Plata supera US$88 por onza: ataques de Trump a Jerome Powell debilitan al dólar

El dólar se debilitó y los bonos cayeron, reforzando el atractivo de los metales como reserva de valor .

Las amenazas de Trump a Jerome Powell reavivaron preocupaciones sobre la independencia de la Fed.

La plata alcanzó un nuevo récord histórico y superó los US$88 por onza, mientras el oro cotiza por alrededor de los US$4.620. El catalizador fue la escalada del conflicto entre la administración Trump y la Reserva Federal, en donde el Departamento de Justicia amenazó a Jerome Powell con una acusación criminal, reavivando preocupaciones sobre la independencia del banco central.

Conflicto Trump-Fed

La plata superó los US$86 el lunes y extendió las ganancias hasta los US$88 el martes, marcando un nuevo récord histórico. El oro acompañó el movimiento y cotiza por encima de los US$4.620 por onza.

El detonante fue la amenaza del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Reserva Federal con una acusación criminal. Jerome Powell declaró que esta posible acusación se produce en medio de "amenazas y presiones constantes" por parte de la administración Trump para influir en las decisiones sobre tasas de interés.

El martes, una lectura de inflación más débil de lo esperado reforzó el rally. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, beneficiando a los metales preciosos que no generan intereses. El dólar se debilitó, favoreciendo a ambos metales al estar denominados en la moneda estadounidense.

Los repetidos ataques a la Reserva Federal fueron un factor clave que impulsó al oro y la plata a máximos consecutivos el año pasado, y este impulso parece persistir.

Debilitar la capacidad de la Fed para controlar la inflación lastraría al dólar y a los bonos del Tesoro, poniendo de relieve el atractivo de los metales preciosos como reserva de valor. El lunes se observó una tendencia de "vender Estados Unidos", con caída del dólar y liquidación de bonos en toda la curva.

Un riesgo potencialmente mayor se presenta el 21 de enero, cuando la Corte Suprema escuche argumentos en el caso contra la gobernadora Lisa Cook. Si la corte se alinea con Trump (que ha intentado despedir a Cook) el dólar podría profundizar su caída. Esto sería positivo para los metales preciosos.

Además, la Corte Suprema fijó para el miércoles la próxima posible fecha de dictamen sobre los aranceles de Trump. Un fallo en contra representaría su mayor derrota legal desde su regreso a la Casa Blanca.

Ratio oro/plata

Un indicador clave a seguir es el ratio oro/plata, que ha caído a 51,75 puntos, acercándose a su promedio de largo plazo. Históricamente, durante mercados alcistas este ratio cae significativamente por debajo del promedio.

Fuente: Relación Oro/Plata. StoneXBullion.

Con un ratio de 40 y un precio del oro de US$4.800, la plata podría seguir extendiendo su rally aproximándose al nivel de 100 dólares/oz . Más de una docena de gestores de fondos han optado por mantener posiciones en metales preciosos, convencidos de su atractivo a largo plazo.

Trump añadió incertidumbre el domingo al mencionar posibles opciones sobre Irán, reiterar amenazas de tomar Groenlandia y cuestionar el valor de la OTAN. Este contexto geopolítico refuerza la demanda de activos refugio.

Fuente: xStation5

